Unbekannte Flüssigkeit im Bus versprüht: 16-Jähriger wird in Sondershausen im Gesicht verletzt

Sonderhausen. Der Vorfall ereignete sich am Samstagnachmittag in einem Linienbus in Sondershausen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die mit im Bus saßen.

Am heutigen Samstagnachmittag (15.24 Uhr) fuhr in Sondershausen ein 16-Jähriger mit der Stadtbuslinie 6. Laut Angaben der Polizei stieg der Jugendliche am Festplatz in den Bus. Im weiteren Verlauf der Fahrt forderte eine ältere männliche Person an den Jugendlichen heran und forderte ihn auf, den Platz zu räumen. Da noch mehrere Plätze im Bus frei waren, reagierte der Jugendliche nicht auf die Forderung des Mannes. Daraufhin soll er den 16-Jährigen beleidigt haben und drohte zudem mit den Worten: "Warte bis du aussteigst...".

An der Haltestelle Borntalstraße wollte der Jugendliche (um 15.34 Uhr) den Bus verlassen. Er ging zur Tür, woraufhin ihm der ältere Mann folgte. Als der 16-Jährige aussteigen wollte, sprühte ihm der Mann eine noch unbekannte Flüssigkeit in die linke Gesichtshälfte. Dadurch erlitt der Jugendliche Hautreizungen und hatte Schmerzen. Der noch unbekannte Täter setzte hingegen seine Fahrt im Bus fort.

Er wird wie folgt beschrieben:

zirka 60 Jahre alt,

zirka 180 cm groß,

dünne Figur,

kurze graue Haare,

auffällig seine "herabhängenden Mundwinkel" gewesen,

bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke.

Laut Angaben des Jugendlichen waren noch weitere Personen im Bus, die den Vorfall mitbekommen haben müssen. Wer kennt den unbekannten Täter und kann Angaben zu dem Vorfall machen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kyffhäuserkreis oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

