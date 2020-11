Greußen. Nicht zum ersten Mal haben Unbekannte ihren Müll im Gewerbegebiet in Greußen entsorgt. Das Landratsamt sucht Hinweise auf die Verursacher.

Unbekannte kippen Müll in Greußener Gewerbegebiet

Im Gewerbegebiet haben die Umweltsünder wieder einmal ihr Unwesen getrieben, teilt das Landratsamt mit. Hinter der Photovoltaikanlage im Gewerbegebiet haben Unbekannte große Mengen von Bau- und Abbruchabfällen abgelegt. Gefunden worden sei aber auch Sperrmüll am Wegesrand, schildert das Landratsamt. Aufgrund der Zusammensetzung der Abfälle werde vermutet, dass diese aus einer Baumaßnahme zur Sanierung von Wohnräumen stamme.

„Die Beräumung und schadlose Entsorgung der Abfälle ist mit einem großen finanziellen Aufwand verbunden. Diese Kosten müssen letztlich von der Allgemeinheit getragen werden“, heißt es aus der Kreisverwaltung. Die Behörde bittet deshalb um Mithilfe der Bevölkerung, um die Verursacher ausfindig machen zu können. Hinweise werden vertraulich behandelt und auf Wunsch auch anonym entgegengenommen. Bürger sollten aber auch zukünftig auf illegale Ablagerungen achten und diese melden, heißt es in der Mitteilung des Landratsamtes.

Sachdienliche Hinweise an das Umwelt amt unter Telefon: 03632/ 74 13 31 oder per Mail an umweltamt@kyffhaeuser.de.