Unbekannte lenken 84-Jährigen zuhause ab und bringen ihn um große Menge Bargeld

Großenehrich. Die Polizei ermittelt in einem dreisten Diebstahlsfall mit einer Beschreibung der Täter.

Am Donnerstagmorgen haben Unbekannte einen 84-Jährigen bei sich zuhause bestohlen. Wie die Polizei mitteilt hatte der Täter den Rentner gegen 12 Uhr in ein Gespräch an seiner Haustür verwickelt. Ein zweiter Täter habe sich unbemerkt über den Hintereingang Zutritt zum Haus verschafft und hatte indess die Geldbörse mit größeren Summen Bargeld entwendet.

Beide Täter seien in Richtung Promenade, Kapellstraße geflohen. Ein Nachbar hatte einen Schrei des 84-Jährigen gehört und hatte die Polizei alarmiert.

Der Unbekannte, der den Mann in ein Gespräch verwickelt, ist circa 1,65 Meter groß, trug zum Tatzeitpunkt dunkle Kleidung und ein dunkelblaues Basecap. Sein Komplize war circa 30 bis 35 Jahre alt und 1,70 Meter groß. Er ist recht muskulös und trug eine graue Jacke.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03632/6610 entgegen.

