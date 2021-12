Unbekannte sprengen zwei Zigarettenautomaten in Artern

Artern. Zwei Zigarettenautomaten sind in Artern gesprengt worden. Die Täter verursachten massive Schäden.

Unbekannte haben am vergangenen Freitag in der Zeit zwischen 21.45 Uhr und 21.50 Uhr versucht, zwei Zigarettenautomaten aufzusprengen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, wurde vermutlich zuerst der Automat in der Straße der Jugend angegriffen, wenig später knallte es auch im Bereich der Straße "Am Königstuhl."

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden illegale Sprengmittel, möglicherweise Böller ausländischer Herkunft, verwendet.

TA-Newsletter für den Kyffhäuserkreis Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Automaten wurden massiv beschädigt, jedoch gelang es den Tätern nicht, Beute zu machen. Aufgrund des räumlichen und zeitlichen Zusammenhangs ist davon auszugehen, dass beide Automaten durch die selben Täter angegriffen worden sind. Möglicherweise waren diese auch mit einem Fahrzeug unterwegs.

Die Polizei bittet Zeugen oder Personen, die Hinweise zum Geschehen machen können, diese unter der Telefonnummer 03632 6610 bei der Polizei Sondershausen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle mitzuteilen.