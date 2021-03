Tibor hat Spaß mit dem Osterhasen in Sachsenburg.

Und fröhlich grüßt in Sachsenburg der Osterhase

Sachsenburg. Bunte Dekoration im Vorgarten erfreut kleine und große Passanten.

Das Osterfest naht mit großen Schritten, und der dreijährige Tibor hat sogar schon den Osterhasen entdeckt. In Sachsenburg steht er mit seiner Farbpalette in einem Vorgarten, wo er vermutlich die Eier bunt anmalte, die dort aus einem dekorativen Handwagen hängen. Der Osterhase ist aus Holz und stammt aus Rottleben. Jürgen Müller hat dem hoppelnden Frühlingsboten seinen Anstrich verpasst, während Dieter Reinhardt in Oldisleben mit der Säge dem putzigen Gesellen die Form gab.