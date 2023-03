Die Polizei musste am Freitag einen Unfall am B4-Abzweig Westerengel aufnehmen. (Symbolbild)

Unfall am Abzweig Westerengel: Auto kollidiert mit Hinweisschild

Westerengel. Bei einem Unfall am Freitagnachmittag ist ein 18-Jähriger leicht verletzt worden.

Bei einem Unfall auf der B 4 ist am vergangenen Freitag ein 18-jähriger Autofahrer leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag meldete, war der 18-Jährige gegen 14.55 Uhr am Abzweig Westerengel aus Unachtsamkeit auf den Fahrbahnrand gekommen. Er verlor die Gewalt über sein Auto, kam von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Hinweisschild und kam im Straßengraben zum Stehen.

Der Fahrer verletzte sich leicht an der Hand. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und durch herumfliegende Teile wurde noch ein weiterer Pkw beschädigt. Der Gesamtschaden liegt bei 14.000 Euro.