Unfall beim Ausparken in Sondershausen

Kyffhäuserkreis. Die Meldungen der Polizei aus dem Kyffhäuserkreis.

Am Sonntagabend gegen 22.10 Uhr beabsichtigte ein 39-jähriger Autofahrer in der Segelteichstraße in Sondershausen mit seinem Mercedes auszuparken. Dabei kollidierte er laut Polizei mit einem geparkten Audi A 4. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizisten Alkoholgeruch bei dem Unfallverursacher fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab über 1,3 Promille. Der 39-Jährioge musste mit zur Blutentnahme, seinen Führerschein stellten die Beamten sicher.

Motorradfahrer verletzt

Ein 37-jähriger Motorradfahrer verunglückte am Sonntag gegen 14 Uhr auf der Bundesstraße 85 bei Kelbra. Der Mann war laut Polizei in Richtung Kelbra unterwegs, als er in einer Kurve nach rechts von der Straße abkam und gegen die Leitplanke rutschte. Er hatte Glück und verletzte sich nur leicht. Seine Maschine und die Schutzplanke wurden beschädigt.

Ein 24-jähriger Mann befuhr am Montagmorgen gegen 6.20 Uhr die Straße Am Teichfeld in Bad Frankenhausen. Beim Abbiegen auf die Esperstedter Straße geriet er mit seinem Audi A 3 auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem BMW. Dessen 21-jähriger Fahrer kam leicht verletzt ins Krankenhaus, konnte dieses aber laut Polizei nach der medizinischen Untersuchung wieder verlassen.

