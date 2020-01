Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unkonventionell und besonders kreativ – Kunst von Kindern

Statt sich an grauen, kalten Tagen jetzt im Winter zurückzuziehen, und sich zu langweilen, können Kinder und Jugendliche statt mit Handy und Computer die Zeit tot zu schlagen, auch kreativ werden. Das finden zumindest die Akteure des Städtenetzwerks Sehn in Nordthüringen und rufen Kinder und Jugendliche auf, sich an der Jugendkunstbiennale zu beteiligen.

Der Wettbewerb für junge bildende Künstler zwischen 6 und 25 Jahren aus Nordthüringen ist zum elften Mal ausgeschrieben. Alle zwei Jahren können Kinder und Jugendliche zur Biennale Malereien, Grafiken, Handzeichnungen, künstlerische Fotografien, Collagen, Videos sowie Fotos von Performances, kleinere Skulpturen oder Ready-Made-Objekt, ein zum Kunstobjekt erklärter Alltagsgegenstand, einreichen.

Die Werke sollten Ausdruck des persönlichen Lebensgefühls, des lustvollen Fabulierens wie auch der Freude beim Erkunden der Welt sein. Dabei können gern ungewöhnliche gestalterische Lösungen, ein innovativer Umgang mit traditionellen künstlerischen Techniken oder der Einsatz von verschiedenen Materialien zum Einsatz kommen. Denn nicht allein technisches Können, sondern auch besondere Kreativität und unkonventionelle Bildlösungen sind Ausdruck künstlerischer Qualität, erklären die Ausstellungsmacher ihre Anforderungen. Also ausprobieren und neue künstlerische Wege gehen.

Die Ausschreibungsunterlagen erhalten interessierte Teilnehmer in der Tourist-Information und im Bürgerbüro der Stadt Sondershausen. Sie können aber auch unter www.staedtenetz-sehn.de heruntergeladen werden.

Eingereicht werden können die Werke in Sondershausen vom 20. bis zum 31. Januar 2020 ebenfalls in der Touristinformation Alte Wache. Dazu sollte auch die ausgefüllte Bewerbungskarte dabei sein. Am besten gleich fest am Kunstwerk montieren.

Anschließend werden die verschiedenen Werke der Nachwuchskünstler von einer Jury aus Künstlern, Kunsterziehern, Museumsfachleuten und Schülern in vier Kategorien bewertet. Die besten 100 Werke werden anschließend für die Ausstellung im Künstlerdorf Friedrichsrode ausgewählt. Die drei Spitzen-Werke einer jeden Kategorie werden zudem mit einem Geldpreis prämiert. Außerdem werden weitere Sonderpreise vergeben.

Alleinige Kriterien für die Preiswürdigkeit seien die künstlerische Qualität und Originalität der eingereichten Arbeiten. Des Weiteren wird es einen Ausstellungskatalog geben, in dem sämtliche ausgestellte Werke abgebildet sind.

Die Ausstellung findet vom 18. Juni bis 31. Juli 2020 im Kunststall, dem Ausstellungs- und Veranstaltungsort des Kunsthofes Friedrichsrode statt. Die feierliche Ausstellungseröffnung mit Preisverleihung ist am 18. Juni 2020 geplant. Schirmherr der Jugendkunstbiennale ist übrigens Thüringens Kulturminister und Chef der Staatskanzlei, Benjamin-Immanuel Hoff (Linke).

Weitere Informationen: Die Bilder sollten, wenn möglich, gerahmt mit stabiler Aufhängevorrichtung eingereicht werden. Was sollten die Werke beinhalten. Handzeichnungen sollten eine maximale Größe von 100 mal 150 Zentimetern haben, künstlerische Fotografien nicht kleiner als 20 mal 30 Zentimeter sein und Skulpturen nicht schwerer als 50 Kilogramm.