Untenrum ist fast egal

Untenrum ganz ohne fällt in diesen besonderen Zeiten wahrscheinlich schon fast gar nicht mehr auf. Wenn oben nur ein kleines Stück Stoff zu erkennen ist, nimmt eigentlich kaum noch jemand wahr, was Gegenüber weiter unten so trägt. Unten fängt jetzt schon ziemlich weit oben an. Nämlich direkt unterm Kinn.

Wahrer Stil wirkt mittlerweile wohl so wie fast nur noch oberhalb. Dorthin wandert der Blick jetzt ohnehin zuerst, wenn sich zwei Menschen begegnen.

Der andere trägt Maske! Alles in Ordnung.

Und weil er nun mal der Blickfang Nummer eins ist, wird der Mund-Nasen-Schutz mehr und mehr auch zum modischen Statement. Der Geschmack bestimmt auch dabei, was gefällt. Ob’s sitzt und passt, wird ganz von der Funktion bestimmt, für die die Maske hergestellt wurde.

Eigentlich wie beim Bikini – er soll verdecken, was nötig. Und wenn er dabei auch noch hübsch aussieht, ist das ganz sicher auch nicht verkehrt.

Und noch was hat die Maske mit der Bademode gemeinsam. Wer sie außerhalb des Privaten in aller Öffentlichkeit nicht trägt, sieht meistens ziemlich blöd aus.

Allerdings werden die Anderen darüber wahrscheinlich nicht grinsen, auch wenn es hinter schickem Schutz nicht zu sehen ist.