Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unter Alkohol zur Polizei - Unfall beim Überholen - Einbruch und Diebe

Unter Alkohol zur Polizei

Am 28. Februar gegen 10 Uhr erschien ein Mann aufgrund einer Vorladung bei der Polizei in Artern. An sich nichts Ungewöhnliches, nur dass der Mann mit seinem Pkw bei der Station vorfuhr und der vernehmende Beamte Alkoholgeruch wahrnahm. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille. Der Mann musste daraufhin die Beamten zur Blutentnahme begleiten und Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren gemäß §24a StVG.

Kollision beim Überholen

Am 28. Februar gegen 7.45 Uhr beabsichtigte der Fahrer eines VW-Transporters auf der B 4 zwischen Oberspier und Sondershausen ein Fahrzeug zu überholen. Dabei bemerkte er nicht, dass sein Fahrzeug bereits durch einen Ford überholt wurde und es kam zum seitlichen Anstoß. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 8000 Euro.

Einbruch in Wohnhauses

Am 28. Februar in der Zeit von 12 Uhr bis 20 Uhr drückten unbekannte Täter an einem zur Zeit nicht bewohnten Hauses in Artern, Schönfelder Straße, das Fenster ein. Aus dem Haus entwendeten die Täter ein Fahrrad und eine Simson SR2 im Gesamtwert von 1000 Euro.

E-Bikes aus Keller gestohlen

In der Zeit vom 25. Februar bis zum 27. Februar entwendeten unbekannte Täter aus einem Abstellraum eines Wohnblockes in Sondershausen, Vor dem Jechator, zwei dort abgestellte E-Bike’s der Marke Corratec. Der Gesamtwert der E-Bike’s beträgt 3000 Euro.

Weitere Blaulicht-Meldungen für Thüringen