Unternehmen bieten Schülern im Kyffhäuserkreis mehr als nur gute Ausbildungsplätze

Ein großer Besucheransturm herrschte gestern zur Eröffnung der 18. Berufsinfotage des Kyffhäuserkreises in Sondershausen. Jugendliche aus zahlreichen Schulen des Landkreises besuchten die Berufsorientierungsmesse gemeinsam mit ihren Mitschülern und gewannen so einen Überblick über die regionale Vielfalt der Ausbildungsunternehmen. Insgesamt werden über einhundert verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten angeboten.

Auf der Messe müssen die Aussteller einiges aufbieten, um die Aufmerksamkeit der jungen Besucher zu gewinnen. Vom Tischfußballspiel bis zu praktischen Anwendungen wie Räderwechsel – an vielen Ständen können sich die Jugendlichen aktiv betätigen.

Große Aufmerksamkeit erzielt das Sondershäuser Elektrounternehmen Wago mit einem selbst programmierten Computerspiel. Nach Tetris-Art gilt es dabei kleine bunte Steinchen zu stapeln – die klassischen Wago-Klemmen halt. „Wir erstellen eine Highscore-Tabelle, und der beste Spieler kann am Ende der Messe eine Nintendo-Spielbox gewinnen“, erklärt Ausbildungsleiter Marcel Matzschke.

Wer bei Wago in sein Berufsleben starten möchte, der braucht kein Spielertalent. „Wir wollen nachhaltig ausbilden und suchen willige junge Leute mit Teamspirit.“ Nicht ohne Stolz spricht Matzschke von eine Abbrecherquote der Auszubildenden von null Prozent. Die Firma überzeugt mit hohem sozialen Engagement. Da kann es schon einmal vorkommen, dass man am Nachmittag gemeinsam Volleyball spielt, und der Ausbildungschef steht am Grill. Die Hauptberufe, die Wago in Sondershausen ausbildet, sind Werkzeugs- und Verfahrensmechaniker sowie Mechatroniker.

Für die Baufirma von Silvio Kunze aus Heldrungen warben schon die eigenen Auszubildenden auf Plakaten der Berufsinfotage. Auf der Messe demonstrieren die angehenden Zimmermänner Marcel Polchow und Artur Davydenko, wie man eine klassische Holzverbindung fertigt. Und wer will, der kann selber zu Beitel und Holzhammer greifen. „Handwerk ist nicht immer dreckig“, sagt Firmenchef Kunze. „Wenn wir fertig sind, können wir auf eine wunderbare Facharbeit blicken.“ Kunzes Unternehmen ist besonders im Denkmalschutz aktiv, seine 50 Mitarbeiter und fünf Auszubildenden beherrschen historische Bauweisen und Verbindungen. Für Silvio Kunze ist der Zimmermann einer der vielfältigsten Berufe. Wer bei ihm anheuern möchte, dem empfiehlt er einen Testlauf. „Ohne Praktikum geht es nicht“, erklärt Silvio Kunze. Mehr als gute Schulnoten zählen für ihn das handwerkliche Geschick der Kandidaten.

Für technische Berufe wirbt das Unternehmen TR Plast aus Ebeleben zum zweiten Mal bei den Berufsinfotagen. „Wir haben auch schon gute Erfahrungen mit Auftritten bei Berufsberatungsangeboten im Ebelebener Rathaus und in der Gemeinschaftsschule gemacht“, sagt Anja Daniel, stellvertretende Betriebsleiterin. Ganze Schulklassen besuchen regelmäßig den Betrieb. Damit die Jugendlichen mobil bleiben, trägt das Unternehmen die Kosten für ein Azubi-Ticket.

Sehr mobil sind auch die besten Lehrlinge bei der Elektrobau Sewa aus Sondershausen unterwegs. „Jeden Monat bekommt unser bester Azubi einen Renault Twingo für vier Wochen inklusive Tankkarte“, verspricht Ausbilder Ronald Schlaf. Dazu gibt es verschiedene Prämienmodelle für gute Leistungen.

Aus eigener Erfahrung kann Laura Schütz den Jugendlichen von einer Ausbildung im Landratsamt berichten. „Die Ausbildung ist sehr abwechslungsreich, man lernt das ganze Spektrum der Verwaltung kennen“, so die 22-Jährige. In der 9. Klasse hatte sie selbst noch die Berufsinfotage besucht.

Die Berufsinfotage in der Bundeswehrkaserne sind am heutigen Samstag von 9.30 bis 13 Uhr geöffnet. Dazu gibt es für Erwachsene eine Jobmesse mit regionalen Angeboten.