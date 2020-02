Unternehmer optimistisch

Optimismus verbreiten die befragten Unternehmen im Landkreis in der aktuellen Konjunkturumfrage der IHK. Die Stimmung habe sich gegenüber der Befragung vom Herbst 2019 deutlich verbessert, teilte Steffi Dirumdam vom regionalen Servicecenter der IHK in Nordthüringen mit.

So würden 60 Prozent der befragten Unternehmer des Kyffhäuserkreises ihre Lage mit „gut“ beschreiben, die verbleibenden 40 Prozent mit „zufriedenstellend“. Auch bei den Einschätzungen zur künftigen Entwicklung seien in der Kyffhäuser-Region die Optimisten in der Mehrheit, anders als im Durchschnitt des IHK-Bezirkes Erfurt.

Der Konjunkturklimaindex im Kyffhäuserkreis, der aktuelle Lageeinschätzungen sowie Zukunftserwartungen abbildet, sei von 101 Punkten im Herbst auf 127 Prozentpunkte geklettert. Damit liege er sogar deutlich oberhalb des langjährigen Durchschnitts von 108 Prozent sowie über dem Durchschnittswert im Kammerbezirk Erfurt, der derzeit 107 von 200 möglichen Prozentpunkten erreicht.

Die Mehrzahl der befragten Unternehmen im Kyffhäuserkreis (85 Prozent) wollen ihren Mitarbeiterstamm halten. Die geplante Neueinstellungen überwiegen gegenüber künftigen Personalreduzierungen. Mit plus fünf liege der regionale Beschäftigungssaldo klar über dem langjährigen Durchschnitt von minus acht.

Verbessert hätte sich auch das Investitionsklima im Kyffhäuserkreis gegenüber dem vergangenen Herbst. Der Saldo habe um 15 Prozentpunkte zugelegt und erreiche den Wert null, der sich oberhalb des langjährigen Durchschnitts bewegt.

„Die in Nord- und Mittelthüringen derzeit überwiegend positiven Lagebeurteilungen werden im Kyffhäuserkreis noch übertroffen. Anders als in den Thüringer Nachbarkreisen, die überwiegend mit Skepsis in die wirtschaftliche Zukunft blicken, dominiert bei den Unternehmern im Kyffhäuserkreis hinsichtlich der Erwartungen und Pläne eher Zuversicht“, heißt es bei der IHK.

Aktuelle Konjunkturprognosen von Wirtschaftsweisen oder Instituten wie ifo würden immer noch von einem – gegenüber dem Vorjahr leicht verstärkten – Wachstum ausgehen. Dennoch stehe die Wirtschaft vor erhebliche Herausforderungen durch zunehmenden Fachkräftemangel und globale Unsicherheiten.