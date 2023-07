Unterstützung für Feuerwehren im Kyffhäuserkreis fehlt

Kyffhäuserkreis. CDU kritisiert langsame Umsetzung der kostenfreien Versorgung für Feuerwehrleute bei Fortbildungen. Kyffhäuserkreis erarbeitet aktuell Vorschrift.

Noch immer keine kostenfreie Verpflegung erhalten die Angehörige der freiwilligen Feuerwehren im Kyffhäuserkreis während ihrer Ausbildungen, kritisiert die Kreis-CDU. Auf Vorschlag der CDU-Fraktion im Kreistag sei dies im Rahmen der Haushaltsdebatte im März beschlossen worden.

„Dies ist zwar nur ein kleiner Schritt auf dem Wege zu mehr Unterstützung der ehrenamtlichen Feuerwehrleute, aber trotz allem wichtig. Wir sind froh, dass wir im Kreistag mit unserem Vorschlag überzeugen konnten und entsprechend Mittel in den Kreishaushalt eingestellt wurden, um dafür zu sorgen, dass die Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren bei ihren notwendigen Fortbildungen, die zudem meist an Wochenenden stattfinden, nicht auch noch ihre Verpflegung selbst bezahlen müssen, wenn sie sich schon mit so viel Zeit und Engagement für das Allgemeinwohl einsetzen“, so der CDU-Kreisvorsitzende.

Umgesetzt sei das bis heute durch die Kreisverwaltung nicht und dauere viel zu lang. Auch der voraussichtliche CDU-Kandidat für die Landratswahl Sven Oesterheld ist mit der schleppenden Umsetzung unzufrieden. „Ich bedaure es sehr, dass die Wertschätzung der Kameraden offenbar so gering ausfällt. Sie haben das mehr als verdient.“ Man wolle sich gegebenenfalls mit der Landrätin in Verbindung setzen, um eine zügige Umsetzung zu erreichen.

Die Kreisverwaltung verwies am Donnerstag darauf, dass die Haushaltsgenehmigung erst im Juni vorlag. Anschließend sei ein Entwurf für eine Verwaltungsvorschrift erarbeitet worden, der nun beraten werde, damit die kostenfreie Versorgung nun umgesetzt werden kann, teilte das Landratsamt mit.