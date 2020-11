Unverhofft kommt oft

Als die Band Juli 2004 von der perfekten Welle sang, konnte sie nicht ahnen, welche Bedeutung die Welle für uns heute hat. Während es ihr um das Surfen auf einer Welle ging, sprechen wir heute von dem pandemischen Geschehen, von dem die einen behaupten, es gäbe es nicht und die anderen liegen auf der Intensivstation und ringen beatmet um ihr Leben. Wellenförmig sollen Ansteckungsketten unterbrochen werden. Es herrscht Streit über den richtigen Weg.

Was wird angesichts des bevorstehenden Krisenmanagements aus unserem Alltag? Aus Reformationstag, Martinfest und Weihnachten? Geht die Welle drüber hin und reißt Liebgewordenes einfach mit sich? Wer sich im Klagen und Fantasieren von Verschwörungen erschöpfen will, wird sicher bejahen. Doch Christen glauben, dass Einer größer ist als all unser Denken und unsere Vorstellungskraft. Dafür gibt es Vorbilder.

Der heilige Martin hat die Menschen das Teilen gelehrt. In Erinnerung an ihn werden Hörnchen geteilt. Nichts und niemand kann uns abhalten jetzt auch zu teilen. Hörnchen in der Familie, Zeit an der Haustür (mit Abstand) oder am Telefon mit Nachbarn oder Verwandten. Seien wir kreativ und suchen wir nach Möglichkeiten, die Botschaft vom Teilen zu leben. Vor allem Lebenszeit, die zu schade ist für Fantastereien über eine Weltverschwörung hinter alledem.

Wie es in den nächsten Wochen weitergeht, weiß keiner genau. In Kirchengemeinden gibt es viele gute Ideen, die ständig modifiziert werden müssen. Alles ist im Fluss, auch die Vorgaben ändern sich und damit die Antworten auf sie. Bei alledem aber bleibt die Gewissheit, dass wir gehalten sind. Wir sind nicht allein. Weder wenn wir Angst haben, noch in Zeiten großer Ungewissheit darüber wie es weitergeht.

Es geht weiter, weil Gott mit uns geht. Das ist die Grundkonstante, die über Jahrtausende Menschen trug und Alles auf sich nehmen ließ. Warum sollten wir das nicht auch können?

Kristóf Bálint ist Superintendent im Kirchenkreis Bad Frankenhausen-Sondershausen.