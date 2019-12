Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Uralte Delikatessen und Kunst für Jüngere

Eine 220 Millionen Jahre alte Delikatesse wird tief unter Sondershausen aus dem Salzstock gebrochen. Demnächst dürfen Besucher in fast 700 Metern Tiefe sogar zuschauen, wie große Brocken Steinsalz zu einer rieselfähigen Speisewürze mit einer seit Urzeiten unveränderten Mixtur an vielen wertvollen Mineralstoffen zerkleinert werden.

Das geschieht in Handarbeit, wovon sich die Gäste unter Tage bald selbst überzeugen sollen. Dafür soll im Sondershäuser Untergrund im kommenden Jahr eine Schaumanufaktur eingerichtet werden, in der das naturbelassene Speisesalz gewonnen wird, wie Johann-Christian Schmiereck, der Geschäftsführer der Erlebnisbergwerks-Betreibergesellschaft (EBBG) mitteilt.

„Wir stellen hier ein einzigartiges Produkt her, das weder durch maschinelle Behandlung noch durch irgendwelche Zusätze verfälscht ist. Jedes Körnchen holen wir hier direkt aus dem Berg. Es lohnt sich, das mal selbst zu erleben“, begründet der Chef die Entscheidung für die geplante Attraktion unter Tage. Die Schaumanufaktur soll helfen, die im Jahr 2019 auf knapp 15.000 Gäste gesunkene Besucherzahl im Erlebnisbergwerk schon in den bevorstehenden zwölf Monaten wieder auf etwa 18.000 zu erhöhen. Allerdings habe es im zu Ende gehenden Jahr auch längere Schließzeiten für Reparaturen und Umbauten gegeben, fügt Schmiereck hinzu.

2020 soll das Erlebnisbergwerk Besuchern wieder ohne Pausen zur Verfügung stehen. Trotzdem werde wieder ein Teil der Technik im großen Saal erneuert. Beleuchtung und Klang sollen dort weiter verbessert werden.

Mehr Besucher wollen Schmiereck und seine Mitarbeiter im Erlebnisbergwerk im bevorstehenden Jahr aber mit einem noch niveauvolleren Veranstaltungsangebot locken. Das klassische Neujahrskonzert mit dem Loh-Orchester steht ohnehin wieder auf dem Programm. Vertraute Klänge dürfte auch das Luftwaffenmusikkorps III aus Erfurt den Fans seiner Musik liefern.

Darüber hinaus hofft Schmiereck, die Spielstätte unter Tage noch stärker in der Ostrock-Szene zu etablieren. Deshalb soll es neben dem bereits zweiten Auftritt der Kultband Keimzeit gleich zu Beginn des Jahres noch weitere Konzerte ostdeutscher Band auf der Festsaal Bühne geben. Außerdem unternehmen der EBBG-Chef und sein Team 2020 den Versuch, Fans von keltischen Klängen in den Musiktempel in 670 Metern Tiefe zu locken. Sie haben die junge schottische Band Mánran engagiert um damit gleichzeitig auch ein jugendlicheres Publikum anzusprechen.

Auf die gleiche Altersgruppe zielen die Programmplaner vom Erlebnisbergwerk auch mit dem Comedian Philipp Weber, der im Oktober auftreten soll. „Damit setzen wir die im vergangenen Jahr mit Rainald Grebe erfolgreich gestartete Reihe fort, in der wir anspruchsvollen Comedians im Bergwerk eine Bühne bieten wollen“, erklärt Schmiereck. Mindestens ein solches Event soll es künftig jedes Jahr geben.

Nostalgisch hingegen verspricht die für den 28. März angekündigte Veranstaltung zu werden. Ihr Abschiedskonzert will die Band Rogers People Classic im Bergwerks-Konzertsaal, in dem bis zu 330 Zuhörer Platz finde, geben. Dort wird es außerdem die Wiedergeburt Michael Jacksons zu erleben geben. Das vom Bergwerk engagierte Double schmückt sich im Programm jedenfalls mit dem Namen des King of Pop.

Eine Großveranstaltung sportlicher Art ist mit dem 23. Kristalllauf unter Tage natürlich auch wieder eingeplant. In flottem Tempo sind die Läufer dabei in den Stollen unterwegs, durch die sonst die Besucher vom Erlebnisbergwerk in gemütlichem Tempo schlendern. Die haben dann auch Zeit, die im Bergwerk ausgestellte und jüngst erst wieder herausgeputzte historische Bergwerkstechnik zu betrachten, für die die Sportler im Wettkampf sicherlich kein Auge haben.