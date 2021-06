Vandalen randalieren in Sondershausen

Sondershausen Ein leerstehendes Haus war Objekt der Randalierwütigen.

Vandalen haben am Donnerstag zwischen 16 und 22.30 Uhr in einem leerstehenden Gebäude in der Borntalstraße gewütet. Sie zerschlugen die Eingangstür und entleerten drei Pulverlöscher. Zwei der Feuerlöscher entdeckten die Polizisten wenig später in der Nähe des Gebäudes.

Ob Gegenstände gestohlen wurden, ist noch unklar. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen, unter der 036326610, zu melden.

