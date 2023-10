Veranstaltungen im Kyffhäuserkreis am Wochenende

Kyffhäuserkreis. Märkte, Kirmesfeiern, Musik und vieles mehr stehen zur Auswahl.

Am Wochenende können sich die Ausflügler im Kyffhäuserkreis aus einer Vielzahl an Veranstaltungen das Beste heraussuchen. Passend zum Herbst sind Kirmesfeiern, Märkte für Zwiebel-, Apfel- und Kartoffelliebhaber und noch vieles mehr im Angebot.

Zwiebelmarkt in Artern mit Fahrgeschäften und mehr

In Artern wird das Zwiebelfest gefeiert. Vom 6. bis 8. Oktober locken kulturelle Angebote in die Innenstadt und zum Festplatz Park & Parken. Der Startschuss fällt am Freitag, 6. Oktober, um 16 Uhr mit der Eröffnung der Fahrgeschäfte. Am Abend steigt ab 20 Uhr eine 90er- und 2000er-Party auf dem Festplatz. Am Samstag wird um 9 Uhr auf dem Rathausvorplatz der Markt offiziell eröffnet. Zu diesem Anlass wird auch die Zwiebelkrone zu den Klängen des Kinder- und Jugendschalmeienorchesters Artern aufgezogen. Um 15 Uhr zeigt ein Kindertheater das Märchen Hänsel und Gretel, für 16.30 Uhr hat sich Felix Veit angekündigt und ab 20 Uhr spielt die Liveband Borderline. Die Fahrgeschäfte öffnen Samstag und Sonntag ab 10 Uhr.

Drei Orte feiern die Kirmes im Landkreis

In Ebeleben hat die Kirmes bereits am Donnerstag, 5. Oktober, mit dem Kirmesgottesdienst und dem Einsaufen mit befreundeten Kirmesgemeinden begonnen. Am Freitag geht es ab 21 Uhr mit der 90er-Party im Ratskeller weiter. Am Samstag startet der Rundgang ab dem Markt um 9 Uhr und abends wird ab 19 Uhr zum Tanz mit Mate und späterer Kirmesbeerdigung eingeladen. Der Frühschoppen am Sonntag ab 10 Uhr mit den Urbacher Blasmusikanten sowie einem „Best of Kirmespredigt“ beenden das Festwochenende.

Am 6. und 7. Oktober wird in Esperstedt die Kirmes gefeiert. Am Freitag erfolgt um 18 Uhr das Entzünden des Feuers auf dem Sportplatz. Am Samstag heißen die Kirmesleute ab 20 Uhr zum Tanz im Saal willkommen.

Mit der Kirmesandacht im Freien beginnt am Freitag, 6. Oktober, in Grüningen die Kirmes. Die Andacht findet bei gutem Wetter im Freien an der Linde statt. Bei schlechten Wetterverhältnissen weicht man in die Kirche aus. Das Einläuten folgt um 19 Uhr und das Stiefeltrinken beginnt um 20 Uhr im Dorfkrug. Die Grüninger Kirmesmeisterschaften im Gaudisport locken am Samstag ab 13 Uhr auf den Platz bei der Bushaltestelle. Die Siegerehrung ist für 17 Uhr vorgesehen. Um 20 Uhr wird der Tanz in der Gaststätte zum Dorfkrug eröffnet. Mit dem Kirmesumzug am Sonntag ab 8 Uhr, dem Frühschoppen ab 10 Uhr und dem Kirmesausklang mit Musik um 15 Uhr endet das Kirchweihfest.

Mystische Lichterwelten in der Barbarossahöhle

Vom 7. bis 31. Oktober können in der Barbarossahöhle täglich von 14.30 bis 18 Uhr die Lichterwelten besichtigt werden. Jeweils 17 Uhr erfolgt der letzte Einlass. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Museumsnacht mit Kunst und Kultur in Bad Frankenhausen

Das Panorama-Museum in Bad Frankenhausen heißt am Samstag, 7. Oktober, ab 19 Uhr zur Museumsnacht mit einem bunten Programm aus Kino, Kunst und Konzerten willkommen. Im StuKi 76 wird eine Auswahl preisgekrönter Kurzfilme der AG Kurzfilm zu sehen sein und eine Diaschau. Abgerundet wird das Programm durch zwei thematische Führungen, die sich zum einen den Prominenten aus Tübkes Gemälde wie auch interessanten Details der Rechtsgeschichte widmen. Außerdem gibt es auch wieder Führungen durch das technische Herz des Museums.

Powerfrauen beim Jazzclub Sondershausen zu Gast

Der Jazzclub Sondershausen präsentiert mit dem Konzert von Elizabeth Lee und Bet Williams am 7. Oktober zwei kraftvolle Sängerinnen und Liedschreiberinnen in der Cruciskirche in Sondershausen. Die beiden Frauen haben sich zusammengetan, um ein energiegeladenes und aufregendes neues Akustik-Rock-Album zu schaffen. Es trägt den Namen „93 Stories“ (93 Geschichten) und wird am Samstag ab 20 Uhr zu hören sein. Einlass ist bereits ab 19 Uhr.

Kaninchen, Hühner und Co. in Heldrungen

Die erste Kleintierbörse der Saison in der Ausstellungshalle in Heldrungen findet am Samstag, 7. Oktober, statt. Von 8 bis 12 Uhr können Tauben, Kaninchen, Hühner und Ziergeflügel getauscht und verkauft werden. Wassergeflügel darf nicht mitgebracht werden. Der Geflügelhof Schaumberg und ein Tierarzt sind vor Ort. Züchter werden gebeten, die Impfausweise mitzubringen.

Apfel- und Kartoffelmarkt in Braunsroda

Beim regionalen Bauernmarkt in Braunsroda dreht sich am Samstag, 7. Oktober, alles um Äpfel und Kartoffeln. Die Veranstalter erwarten über 40 Vermarkter. Eröffnet wird der Markt durch die Apfel-Fee um 10 Uhr. Anschließend verteilt sie frische Äpfel an die Besucher. Livemusik bietet das Ein-Mann-Orchester Roland Kühne aus Urbach. Um 10.30 Uhr startet die geführte Wanderung in die Hohe Schrecke. Die Ponys sind zum Reiten für Kinder wieder dabei. Passend zum Apfel- und Kartoffelmarkt ruft um 12 Uhr die Apfel-Fee zum beliebten Apfelschäl-Wettbewerb auf. Um 15 Uhr klingt der Markt aus.

Saalfelder Mädelchor singt in Langenroda

Der Mädelchor Saalfeld gibt am Sonntag, 8. Oktober, um 15 Uhr Chormusik von der Renaissance bis Jazz unter der Leitung von Andreas Marquardt in Langenrodas Sankt Georgskirche zum Besten. Der Chor wird von Eszter Szedmák an der Orgel begleitet.

Abfliegen beim Aeroclub in Udersleben

Am Samstag, 7. Oktober, und Sonntag, 8. Oktober, heißt der Aeroclub Hans Grade Bad Frankenhausen Mitglieder, Freunde, Förderer und Sponsoren zum Abfliegen auf dem Flugplatz Udersleben willkommen.

Musikalische Meditation im Kloster Göllingen

Im Kloster Göllingen heißt man am Sonntag, 8. Oktober, ab 19 Uhr zur musikalischen Meditation mit Lambda willkommen. Mit dabei sind Mareike Greb (Stimme und Tanz) Carsten Hundt (Kontrabass und Live-Elektronik) sowie Cosima Taubert (Barockvioline).

