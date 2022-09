Veranstaltungen im Kyffhäuserkreis: Sachenbasare, Ratssitzung und Beratung

Beratung zur Teilhabe wird in Sondershausen angeboten, Kleidersachenbasare finden in Hachelbich und Heldrungen statt.

Beratung zur Teilhabe in Sondershausen

Die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) des Landesverbandes der Hörgeschädigten Thüringen bietet am Donnerstag, 22. September, in Sondershausen eine kostenlose Beratung zum Schwerbehindertenrecht an. Die Beratungsstelle ist dafür in der Zeit von 9.30 bis 11.30 Uhr mit ihrem Hörmobil beim Verband der Behinderten im Kyffhäuserkreis, Göldnerstraße 6, zu Gast und nicht wie zunächst gemeldet Am Schlosspark 19. Beraten werde zu Fragen rund um das Thema Teilhabe sowie über berufliche und medizinische Rehabilitation.

Flohmarkt zugunsten der Feuerwehr in Hachelbich

Ein Kindersachen-Flohmarkt wird am 23. September von 16 bis 19 Uhr auf dem Saal in der Feuerwehr in Hachelbich durchgeführt. Die Standmiete für Verkäufer beträgt fünf Euro und kommt laut Veranstalter der Jugendfeuerwehr Hachelbich zugute. Tische werden gestellt.

Parkplatzsperrung in Sondershausen

Aufgrund einer Veranstaltung auf dem Festplatz ist der Parkplatz am Kaufland in Sondershausen momentan gesperrt. Laut Stadtverwaltung kann ab 20. September dort erst wieder geparkt werden.

Während der Sperrung könne der Parkplatz am Krankenhaus gebührenfrei genutzt werden, heißt es.

Kleider- und Spielzeugbasar in Heldrungen

Der evangelische Kindergarten in Heldrungen heißt zum Kleider- und Spielzeugbasar am 1. Oktober von 9.30 bis 13 Uhr in der Ausstellungshalle der Geflügelzüchter willkommen. Zehn Prozent des Verkaufserlöses soll dem Kindergartens zugute kommen.

Ortsteilrat tagt am 27. September in Hohenebra

Der Ortsteilrat Hohenebra kommt am 27. September um 19.30 Uhr im Vereinsraum des HCV (alte Kinderkrippe) zur öffentlichen Sitzung zusammen. Stadtverwaltung und Ortsteilbürgermeister informieren über Aktuelles, heißt es.



Kyffhäuser-Wandertag mit zwei Touren ab Udersleben

Am 24. September findet der 23. Kyffhäuser Wandertag statt. Interessierte treffen sich 10 Uhr auf dem Sportplatz in Udersleben. Gewandert werden 6 und 12 Kilometer.