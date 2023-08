Veranstaltungen im Kyffhäuserkreis und Umgebung: Eine Besteigung muss abgesagt werden

Die Haldenbesteigung bei Sangerhausen entfällt. Die Wanderer touren rund um Steinthaleben. In Oberspier wird sich versammelt.

Haldenbesteigung „Hohe Linde“ wird abgesagt

Die für den 20. August geplante Besteigung der Halde „Hohe Linde“ bei Sangerhausen muss abgesagt werden. Die Rosenstadt Sangerhausen GmbH musste sich nach eigenen Angaben kurzfristig zu diesem Schritt entschließen. Die Schäden an der Halde, die durch Witterungseinflüsse der vergangenen Tage entstanden seien, machten eine gefahrfreie Besteigung unmöglich.

Einwohnerversammlung für den Ortsteil Oberspier

Am Montag, dem 4. September, findet für die Einwohner des Sondershäuser Ortsteils Oberspier eine öffentliche Einwohnerversammlung statt. Von der Verwaltung wird zu allgemeinen Themen informiert und die Bürger können ihre Fragen stellen, heißt es von der Stadtverwaltung. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im Mehrzweckgebäude am Sportplatz.

Sonderführung zur „Archäologie in Memleben“

Als Otto der Große vor 1050 Jahren in Memleben verstarb, wurde sein Herz am Sterbeort bestattet. Bis heute behütet Memleben das Geheimnis des Bestattungsortes des kaiserlichen Herzens, heißt es in der Mitteilung des Klosters. Bei einer Sonderführung mit Grabungsbesichtigung auf dem Klosterareal am Samstag, dem 19. August, um 11.30 Uhr können Teilnehmer mehr über die Einblicke der jüngsten archäologischen Grabungen erfahren.

Mittwochs-Tour führt nach Steinthaleben

Am Mittwoch, dem 23. August, fahren die Wanderer des Hainleite-Wanderklubs Sondershausen um 8 Uhr vom Parkplatz Achteckhaus nach Steinthaleben. Von dort geht es bis zur Hüflerbaude und zurück, informiert Bärbel Gemsjäger vom Verein.