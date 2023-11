Die IBKM-Gruppe lädt am 2. Dezember zum Tag der offenen Tür in die Freie Gemeinschaftsschule in Sondershausen-Jecha.

Veranstaltungen in Sondershausen: Vom Stammtisch bis zum Tag der offenen Tür

Was in den kommenden Tagen in Sondershausen anliegt.

SPD-Stammtischin Sondershausen

Die Sozialdemokraten in Sondershausen laden ihre Mitglieder sowie interessierte Bürger am Donnerstag, 23. November, ab 17 Uhr, zum monatlichen Stammtisch ins Restaurant La Voglia (ehemalige Posthalterei) ein. Laut Ankündigung möchten sie zu vielfältigen Themen ins Gespräch kommen.

Freie Gemeinschaftsschule lädt zum Schautag

Einen Tag der offenen Tür veranstaltet am Samstag, 2. Dezember, 9 bis 11 Uhr, die Freie Gemeinschaftsschule „Armin Mueller-Stahl“ in Sondershausen-Jecha, Mittelstraße 37. Allen Interessierten und künftigen Schülern sowie Eltern werden die beiden Schulgebäude gezeigt. An verschiedenen Station können die Schüler sich ausprobieren. Die Versorgung der Gäste übernehmen die Oberstufenschüler.