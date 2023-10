Veranstaltungen Kyffhäuserkreis: Jubiläumsfeier und Vortrag zum Erben

Was in den kommenden Tagen im Kyffhäuserkreis passiert.

Online-Vortrag der Volkshochschule zum Erben

Ein Vortrag der Reihe „VHS. Wissen live“ beschäftigt sich mit der These: Warum Erben ungerecht ist. Am Donnerstag, 12. Oktober, wird der Philosoph Stefan Gosepath von 19.30 bis 21 Uhr über seine These sprechen, dass Erben und Vererben eigentlich ungerecht ist, da sie dem Begünstigten einen ungerechten Vorteil und der Gesellschaft Nachteile verschaffen. Stefan Gosepath ist Professor für Philosophie an der FU Berlin. Kostenloser Zugang bei Anmeldung per Mail an: vhs-sondershausen@kyffhaeuser.de.

Goethe-Ortsverein wird 50 Jahre

Eine Jubiläumsfeier mit Festvortrag zum 50-jährigen Bestehen der Sondershäuser Ortsvereinigung der Internationalen Goethe-Gesellschaft Weimar wird es Freitag, 13. Oktober, geben. Den Vortrag hält Jochen Golz aus Weimar zum Thema „Meine Harmonie mit der Ihrigen verbunden – Beethoven und Goethe“. Die Veranstaltung beginnt 17 Uhr im Bürgerzentrum Cruciskirche. Das Grußwort hält der Bürgermeister Steffen Grimm (parteilos).

Wanderung zum Auerberg

Die Hainleite-Wanderer sind am Mittwoch, 18. Oktober, wieder unterwegs. Los geht es um 9 Uhr vom Parkplatz Achteckhaus zum Auerberg. Am Samstag, 21. Oktober, führt die Wanderung ebenfalls um 9 Uhr vom Parkplatz Achteckhaus zum Birkenmnoor.