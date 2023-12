Verbraucherzentrale berät zum Gebäudeenergiegesetz

Kyffhäuserkreis Die Verbraucherzentrale Thüringen beantwortet Fragen zum neuen Gebäudeenergiegesetz, das am 1. Januar 2024 in Kraft tritt.

„Muss meine Heizung raus?!“, unter diesem Motto informiert die Verbraucherzentrale Thüringen am 14. Dezember in einer Onlinekonferenz über das neue Gebäudeenergiegesetz, das am 1. Januar 2024 in Kraft tritt. Für Hausbesitzer stellt sich laut Verbraucherzentrale vermehrt die Frage, was das neue Gesetz nun für sie bedeute. Es würden sich Fragen ergeben wie: Muss die Heizung in den kommenden Jahren getauscht werden? Wenn ja, welche Heizung ist die Richtige für mein Gebäude? Gibt es Förderungen?

Diese und weitere Fragen beantwortet die Verbraucherzentrale online. Interessierte den Link einwählen. Bei Rückfragen steht Frau Kadur, Klimaschutzmanagement des Landratsamtes Kyffhäuserkreis, unter der Telefonnummer 03632/741 299 zur Verfügung, heißt es.