Verbraucherzentrale bietet im Kyffhäuserkreis Online-Sprechstunde zum Thema Heizungstausch

Die Thüringer Verbraucherzentrale beantwortet Fragen zum neuen Gebäudeenergiegesetz, das am 1. Januar 2024 in Kraft tritt.

Kyffhäuserkreis. Über einen Link kann jeder Interessierte am 14. Dezember ab 17 Uhr an der Beratung teilnehmen.

Die Verbraucherzentrale plant am Donnerstag, 14. Dezember, eine Online-Sprechstunde, an der Interessierte über einen Link teilnehmen können. Ab 17 Uhr werden Fragen zum neuen Gebäudeenergiegesetz ab 2024 beantwortet. In diesem Rahmen werden Fragen zu einem möglichen Heizungstausch oder alternativen Heizungsarten und Fördermöglichkeiten besprochen, wenn Hauseigentümer mit einer Neuinstallation rechnen müssen. Ab 2024 muss jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. In Neubaugebieten greift diese Regel direkt ab 1. Januar, für Neubauten außerhalb dieser Gebiete und Bestandsgebäude gibt es Übergangsfristen.

Link zur Sprechstunde: www.kurzelinks.de/GEG2024