Verdacht auf Diebstahl: Lämmer sind in Rockstedt ausgebrochen

Rockstedt. Ein Mann erkennt seine Lämmer in einem Beitrag in den sozialen Medien wieder. Die Aufklärung der Polizei zeigt, dass die Tiere nicht gestohlen worden sind.

Der vermeintliche Diebstahl von vier Lämmern hat in Rockstedt für Aufruhr gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, hat der Halter der Lämmer seine Tiere in einem Beitrag in den sozialen Medien erkannt. Daraufhin kam der Verdacht auf, dass die jemand die Tiere gestohlen haben könnte.

Bei der anschließenden Aufklärung stellte sich heraus, dass die jungen Schafe aus eigener Kraft aus ihrem Außengehege ausgebrochen sind. Der vermeintliche Dieb hat die Tiere vorübergehend beherbergt, bis der Besitzer sie wieder abgeholt hat.

Am Montag konnte der Verdacht des Diebstahls ausgeschlossen werden und die Lämmer sind zurück bei ihrem Besitzer.

