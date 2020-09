Verdacht exhibitionistischer Handlungen: Polizei ermittelt in Bad Frankenhausen

Hat ein Mann sich in einer Bushaltestelle in Bad Frankenhausen vor Kindern und anderen Menschen öffentlich sexuell befriedigt? Diesem Verdacht geht die Polizei nach.

Laut den Angaben hatte eine Zeugin die Polizei am Donnerstagmorgen darüber informiert, dass ein Mann sich in der Bushaltestelle am Tischplatt vor Kindern und weiteren Menschen sexuell befriedigen würde. Auch am Vortag sei dies schon passiert, teilte die Zeugin mit.

Mann wurde vorläufig festgenommen

Der polizeibekannte Mann sei daraufhin vorläufig festgenommen worden. Im Rahmen der Ermittlungen habe sich der Verdacht einer solchen Handlung am Donnerstagmorgen nicht bestätigt, teilte die Polizei mit. Ob er sich am Mittwochnachmittag in der Öffentlichkeit sexuell befriedigt hat, sei noch unklar. Hierzu werde weiter ermittelt. Der Mann sei wieder auf freien Fuß.

