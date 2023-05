Sondershausen. In Sondershausen soll ein unbekannter Mann aus einem Auto heraus, einen Jungen angesprochen haben.

Den Hinweisen auf ein verdächtiges Ansprechen eines Kindes geht die Polizeiinspektion in Sondershausen nach. Am Montag soll ein Mann aus einem Auto heraus einen neunjährigen Jungen im Sondershäuser Ortsteil Stockhausen angesprochen haben, dass er ins Auto steigen soll. Als der Junge dies verneinte, sei der Mann weitergefahren. Die Eltern informierten noch am Montag die Polizei. Am Dienstag wurde der Junge im Beisein seines Vaters befragt und Anzeige erstattet, heißt es auf Nachfrage aus der Polizeiinspektion. Die Kriminalpolizei sei informiert.