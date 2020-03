Sondershausen. Auf dem Sondershäuser Marktplatz werden am Donnerstag, 5. März, die Soldaten des Feldwebel- und Unteroffizier-Bataillons 1 vereidigt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vereidigung auf dem Marktplatz

Im Rahmen eines öffentlichen Appells werden die aktuellen Teilnehmer des Lehrgangs des Feldwebel-und Unteroffizieranwärter-Bataillons 1 aus Sondershausen am 5. März auf dem Marktplatz vereidigt. Verbunden sei damit auch ein Familientag, welcher den Angehörigen und Freunden der Soldaten die Möglichkeit geben soll, sich zu informieren, teilte die Bundeswehr mit. Der offizielle Appell findet zum zehnten Mal auf dem Marktplatz in Sondershausen statt. Dies diene auch der Pflege der Patenschaft mit der Stadt. Der Appell beginnt 14 Uhr und soll gegen 15 Uhr beendet sein, heißt es in der Ankündigung.

Die Touristinformation Sondershausen ist aufgrund des Appells zwischen 13.00 und 15.30 Uhr geschlossen, teilte die Stadtverwaltung mit