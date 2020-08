Vereidigung in der Kaserne

Sondershausen. Die Vereidigung der neuen Feldwebel- und Unteroffizieranwärter findet am 3. September ohne Familientag in Sondershausen statt.

Das Feldwebel- und Unteroffizieranwärter-Bataillon 1 aus Sondershausen kündigt die Vereidigung der sich derzeit in der Ausbildung befindlichen Lehrgangsteilnehmer am 3. September im Rahmen eines Appells an. Die feierliche Vereidigung findet auf dem Sportplatz der Karl-Günther-Kaserne in Sondershausen statt. Aufgrund der Corona-Pandemie werde die Veranstaltung nicht wie gewohnt mit Angehörigen und Freunden der Soldatinnen und Soldaten im Rahmen eines Familientages abgehalten.