Verein sammelt am 22. Dezember Stimmen und Spenden für das Heimathaus

Donndorf Das Schicksal der kommunalen Immobilie ist aktuell ungewiss. Die Ehrenamtlichen möchten den Verkauf verhindern und planen Rundgänge durch das Dorf.

Am Freitag vor Weihnachten planen die Mitglieder des Heimatvereins Donndorf - Kloster - Kleinroda, mit Einwohnern der drei Orte über den drohenden Verkauf des Donndorfer Heimathauses ins Gespräch zu kommen. Mit Unterschriftenliste und Spendendose werden die Ehrenamtlichen am 22. Dezember zunächst in Kleinroda, danach auf dem Kloster und zuletzt in der Ortslage Donndorf von Haus zu Haus gehen. Auch für den 29. und 30. Dezember sind Rundgänge durch die drei Orte geplant.

300 Unterschriften sind die Zielmarke

Mindestens 300 Unterschriften gegen den Verkauf wünscht sich Donndorfs Ortsbürgermeisterin Antje Ruppe (FDP). Ruppe ist gleichzeitig Vorsitzende des im März gegründeten Heimatvereins. Ein Ziel der Ehrenamtlichen sei der Erhalt des Heimathauses für die Dorfgemeinschaft, als öffentlicher Anlaufpunkt und Veranstaltungsort.

Roßleben-Wiehe hat die kommunale Immobilie zum Verkauf ausgeschrieben. Bis zum 23. Januar können Kaufgebote mit einer Nutzungsabsicht bei der Verwaltung in Roßleben abgegeben werden. Um den Verkaufsabsichten etwas entgegen zu setzen, hoffen die Vereinsmitglieder auf Rückendeckung und Schützenhilfe der Einwohner.