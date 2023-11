Vereine laden zum Weihnachtsmarkt in Holzthaleben

Vereine und Ortsteilrat helfen in Holzthaleben bei der Ausrichtung des Weihnachtsmarktes – wie auch Michael und Anja Selle. Am 3. Dezember ist es wieder so weit.

Holzthaleben. Am 3. Dezember wird in der Festhalle auf dem Sportplatz gefeiert.

Zum Weihnachtsmarkt in der Festhalle auf dem Sportplatz heißen Ortsteilrat und Vereine in Holzthaleben am Sonntag, dem 3. Dezember, willkommen. Der Markt wird traditionell zum ersten Advent um 15 Uhr mit einer Andacht eröffnet. Danach zeigt der integrative Kindergarten „Tausendfüßler“ ein musikalisches Programm. Im Vereinsheim bietet sich für die kleinen Besucher die Möglichkeit zum Basteln. In der Festhalle haben viele Händler ihr Kommen zugesagt. Es gibt Holz- und Dekoartikel, weihnachtliche Gestecke, Geschenkideen und Strickwaren bis hin zu wärmenden Socken aus Wolle der Holzthalebener Alpakas. Für das leibliche Wohl ist ausreichend gesorgt, heißt es von den Veranstaltern.