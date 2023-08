Verfahren um Vorgängerin bremst Suche nach neuem Chef für die Verwaltungsgemeinschaft Greußen aus

Das Verwaltungsgebäude an der Bahnhofstraße teilen sich die Landgemeinde Stadt Greußen und die Verwaltungsgemeinschaft Greußen. Der Chefposten ist allerdings weiter unbesetzt.

Greußen. Weil auch der Kämmererposten in der VG Greußen vakant ist, müssen Gemeinden weiter auf genehmigungsreife Haushalte warten.

Noch immer ist der Chefsessel in der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Greußen nicht wieder besetzt. Ausgeschrieben war die Stelle schon wenige Tage nachdem die ehemalige Leiterin der Verwaltung Mitte April auf Beschluss der Gemeinschaftsversammlung mit sofortiger Wirkung abgesetzt worden war. Drei Wochen Bewerbungsfrist waren den Kandidaten eingeräumt worden.

Die Zeit ist längst abgelaufen, aber noch kein Nachfolger im Amt. Bewerber habe es immerhin gegeben, wie jetzt auf Nachfrage von Maik Steinacker (parteilos), dem Zweiten Beigeordneten der VG, zu erfahren war. „Allerdings sind uns die Hände gebunden, die Stelle neu zu vergeben, weil ein arbeitsrechtliches Verfahren zwischen VG und der früheren Vorsitzenden laufe“, erklärt er. Es bestehe aber wenigstens eine Absprache mit den Kandidaten, dass ihre Bewerbung weiter berücksichtigt werde, wenn die Stellenvergabe endlich starten könne.

Für einige Gemeinden in der VG könnte die Verzögerung bei der Besetzung des Chefpostens schwerwiegende Folgen haben. Weil der Verwaltung das verantwortliche Personal fehlt um die Unterlagen zu prüfen, liegen dort unter anderem Entwürfe von Haushalten für das laufende Jahr seit dem Frühjahr auf Eis. Das Problem tritt zudem verschärft auf, weil auch der Leitungsposten in der Kämmerei seit Monaten nicht besetzt und die Stelle kürzlich sogar erneut ausgeschrieben wurde.

Dem verbliebenen Personal fehlt schlicht die Qualifikation, um die Etatvorlagen so auszufertigen, dass sie anschließend auch eine Genehmigung durch die Kommunalaufsicht erhalten können. Mittlerweile seien aber Mitarbeiter geschult worden, sodass der Bearbeitungsstau nach den Sommerferien endlich abgebaut werden könne, so die Hoffnung von Manuel Wölbing (CDU), dem Bürgermeister von Wasserthaleben. Er wartet auch auf einen gültigen Haushalt, um geplante Projekte noch in diesem Jahr zumindest starten zu können. „Eigentlich ist es dafür aber schon fast zu spät“, bemerkt er.