Am Sonntag tue ich es. So früh, wie in keinem Jahr zuvor. Irgendwie muss ich ja in Stimmung kommen. Bislang hält sich das Weihnachtsgefühl bei mir nämlich sehr zurück. Angesichts der Unwägbarkeiten im Hinblick aufs Fest ist das wohl auch kein Wunder. Damit der Adventszauber trotzdem zu mir findet, helfe ich nach: Ich gucke „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“.

Dass ich damit eine Familientradition breche, nehme ich in Kauf. Normalerweise wird der Märchenklassiker bei uns das erste Mal am Heiligen Abend eingeschaltet, direkt vor der Bescherung. Doch ich brauche schon jetzt einen Hauch der Märchen-Glückseligkeit. Ich mag diese fröhliche, beschwingte Melodie, dazu die schneeweiße Kulisse, die opulenten Kostüme und das clevere Mädchen, das weiß, was es will. Einfach aufs Sofa kuscheln und Aschenbrödel folgen, bis es im weißen Kleid mit dem Prinzen zum Horizont reitet. Mich hätte der Königssohn übrigens verschmäht. Mein Fuß ist zu groß für den Messingschuh, der auf der Treppe am einstigen Drehort Schloss Moritzburg steht. Voriges Jahr habe ich ihn anprobiert. Ein Fan bleibe ich trotzdem. Von den 19 Sendeterminen bis 6. Januar werden ich mir wohl noch zwei, drei weitere aussuchen.