Sondershausen Hatte er wirklich keine Erinnerungen an die Nacht oder war der Gedächtnisverlust nur eine Ausrede? Das Gericht schenkte am Ende den Aussagen von zwei Zeuginnen mehr Glauben und verurteilte den Angeklagten wegen der sexuellen Belästigung zu einer Geldstrafe.

Dass unter jungen Leuten nach getaner Arbeit auch mal gefeiert wird, wollte Richter Gerald Fierenz am Sondershäuser Amtsgericht auch niemandem streitig machen. Dass eine solche Zusammenkunft aber von einem jungen Mann offenbar schamlos ausgenutzt werden sollte, stieß zum Prozess gegen einen 21-jährigen Angeklagten allerdings sauer auf. Die Staatsanwaltschaft warf ihm sexuelle Belästigung vor. Er soll auch seine Notdurft im Zimmer der Zeuginnen erledigt haben.

An die Geschehnisse in der Nacht im Mai will sich der Auszubildende zum medizinisch-technischen Assistenten nicht wirklich erinnern. Man habe mit der Fortbildungsgruppe am Abend in einem Gemeinschaftsraum getroffen, auch schon draußen an der Raucherinsel habe es gemeinsame Gespräche unter den jungen Leuten gegeben. Der Beschuldigte sei an dem Abend noch losgezogen, um Alkohol für die Gruppe zu kaufen. Inzwischen sei man nur noch zu dritt gewesen: zwei 19 Jahre alte Frauen und der 21-Jährige. Weil der Gemeinschaftsraum geschlossen worden war, habe man die Zusammenkunft auf das Zimmer der beiden Damen verlegt.

Darstellung der Geschehnisse sind sehr unterschiedlich

Die Schilderungen von dem, was dort passierte, gingen vor Gericht dann weit auseinander. Der Angeklagte gab an, man habe eine Art „Wahrheit oder Pflicht“ gespielt und sei sehr schnell auf sexuelle Themen gekommen. Es habe eine ausgelassene Stimmung geherrscht. Das nächste, woran er sich erinnern könne, sei der Morgen darauf gewesen. Da soll er auf einer Matratze allein im Zimmer der Mädchen erwacht sein. Er sei den Damen dann im Haus begegnet. Doch die hätten ihn nur weggeschickt und ein Gespräch mit der Hausleitung geführt.

Dass man ein Frage-Antwort-Spiel gespielt habe, erklärten auch die Zeuginnen. Allerdings sei es dabei ums Kennenlernen gegangen. Plötzlich sei der Beschuldigte anzüglich geworden, habe beiden Frauen Sex angeboten. Zudem soll er einer Frau an den Oberschenkel und der anderen an die Brust gefasst haben. Ihre Aufforderung zum Gehen habe er einfach ignoriert.

Sicherheitsdienst muss hinzu gerufen werden

Man habe dann versucht zu schlafen, auch wenn der Gast das Zimmer nicht habe verlassen wollen. In der Nacht sei eine der Frauen aufgewacht und habe festgestellt, dass der Mann ins Zimmer uriniert und auf dem Bett ein „großes Geschäft erledigt“ habe. Man habe die Sicherheitsleute der Einrichtung verständigt und habe ein anderes Zimmer bekommen, während der Mann eine Dusche habe nehmen müssen.

Das Gericht verurteilte den Auszubildenden zur Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 45 Tagessätzen zu 30 Euro. Im ursprünglichen Strafbefehl, gegen den der Angeklagte jedoch Einspruch eingelegt hatte, war eine Höhe von 30 Tagessätzen zu 15 Euro vorgesehen. Zur Erhöhung kam es, weil in der Verhandlung Klarheit über die tatsächliche finanzielle Situation des Auszubildenden geschaffen werden konnte.