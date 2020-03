Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Verkehrsschulung für Senioren im Kyffhäuserkreis

Die Volkshochschule des Kyffhäuserkreises startet Ende Oktober in Zusammenarbeit mit der Kyffhäuser-Verkehrswacht Artern eine neue Reihe von Verkehrsteilnehmerschulen, welche auf Grundlage des Basisprogramms „Sicher mobil“ des Deutschen Verkehrssicherheitsrates durchgeführt werden. Das kündigt das Landratsamt an.

Mobilität sei ein entscheidender Faktor für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Mobilität beziehe sich allerdings nicht nur auf die Nutzung eines Autos. Die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln und das Zurücklegen von Wegen zu Fuß oder mit dem Rad gehören auch zum Alltag. Um die Mobilität für ältere Verkehrsteilnehmer möglichst lange zu gewährleisten, sei das Programm „Sicher mobil“ entwickelt worden.

Folgende Module wird es laut Ankündigung geben: Fußgänger, Fahrradfahrer, ÖPNV-Nutzer, Autofahren in der Stadt und bei höheren Geschwindigkeiten sowie bei Dunkelheit, Wind und Wetter. Am Mittwoch, 11. März, startet das Modul Fahrradfahren in der Volkshochschule in Artern, im Raum 6 von 19.00 bis 21.15 Uhr. Die Veranstaltung ist kostenfrei.