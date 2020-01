Der kleine Kater wurde am 1. Januar in Ebeleben am Markt verletzt aufgefunden.

Sondershausen. Ein verletzter junger Kater wurde in Ebeleben gefunden und wartet im Tierheim in Sondershausen auf seinen Besitzer.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Verletzter Kater gefunden

Schornsteinfeger, Kleeblätter und schwarze Kater gelten seit jeher als Glückssymbole in Verbindung mit dem Jahreswechsel. Dieser junge Kater muss da sicherlich noch viel lernen. Er wurde am 1. Januar in Ebeleben am Markt verletzt aufgefunden. Er sei sehr zutraulich und menschenbezogen. Auf der Brust hat er einen kleinen weißen Punkt. Momentan befindet er sich im Tierheim Sondershausen. Wer glaubt den Kater zu kennen, wird gebeten den Besitzer oder das Tierheim unter der Telefonnummer 0171/4 83 06 39 zu informieren. Dort kann der Kater wieder abgeholt werden.