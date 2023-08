Versäumnis entdeckt

Susann Salzmann über einen unerfüllten Hochzeitsauftrag.

Beim Aufräumen findet man in der Regel vieles, das man entweder nicht mehr braucht oder – wie in meinem Fall neulich – etwas, das man zu einem Zeitpunkt X erledigt haben sollte, es allerdings vergessen hatte. Diese unerfüllte Aufgabe gründet auf einer Hochzeit von Bekannten vor gut einem Jahr. Die Brautmutter wollte, dass sich die frisch Vermählten mindestens einmal pro Woche an ihre Hochzeit bewusst zurückerinnern. Aus diesem Grund erhielt jeder Hochzeitsgast ein Briefkuvert – darin: eine Karte mit einem hübschen Spruch und einer Wochenangabe, an dem die Karte an das Brautpaar geschickt werden sollte. Mit dieser Idee war die wöchentliche Hochzeitserinnerung über drei ganze Jahre „abgesichert“. Theoretisch zumindest. Denn nicht alle dieser Briefe erreichten bisher wie vorgesehen den Briefkasten des – immer noch glücklichen – Paares.

Die verspäteten Zusendungen nimmt das Ehepaar mit Humor. Besser spät als nie. Getreu dieser Devise schickten auch wir nun die postalische Hochzeitserinnerung los. Sogar mit selbst gedichteten Versen.