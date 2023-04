Versammlung setzt Vorsitzende der VG Greußen ab

Greußen. Nach Abwahl am Montagabend musste Heidemarie Veit am Dienstag ihren Posten räumen. Die Stelle des VG-Vorsitzenden von Greußen wird sofort ausgeschrieben.

Bereits am Dienstag musste Heidemarie Veit ihren Posten als Vorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Greußen räumen nachdem sie am Montagabend von der Gemeinschaftsversammlung abgewählt worden war. Bei einer Sitzung in Niederbösa, deren einziger Tagesordnungspunkt die Abwahl gewesen war, hatten sich alle 15 stimmberechtigten Versammlungsmitglieder gegen die VG-Chefin ausgesprochen. Damit habe der zweite für die Absetzung der Vorsitzenden notwendige Wahlgang das Ergebnis des ersten von vor zwei Wochen bestätigt, erklärte René Kämmerer, der stellvertretende Gemeinschaftsvorsitzende nach der Entscheidung. Die Abwahl habe sofortige Wirkung. Am Dienstag war Heidemarie Veit schon nicht mehr im Büro der Verwaltungsgemeinschaft zu erreichen.

Zur Abwahl war es gekommen, weil zehn Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung zuvor auf die Entscheidung darüber gedrängt hätten, blickt Kämmerer auf Nachfrage zurück. Sie seien aus unterschiedlichen Gründen mit der Arbeit der VG-Chefin nicht zufrieden gewesen, erklärt er. Konkrete Vorwürfe nennt er nicht. In der fast dreijährigen Amtszeit Veits war aber immer wieder Kritik zu hören gewesen, dass beispielsweise Förderanträge aus den VG-Gemeinden von der Verwaltung nicht fristgerecht bearbeitet worden waren. Auch Haushaltsentwürfe seien häufig verspätet von der VG erstellt worden. Auch über Schwierigkeiten in der Kommunikation zwischen den Bürgermeistern und der VG-Chefin waren Beschwerden laut geworden.

Noch in dieser Woche soll die Stelle für den Vorsitz der Verwaltungsgemeinschaft neu ausgeschrieben werden, verkündete Kämmerer bereits am Montagabend. Er hofft, dass sich nach der dreiwöchigen Ausschreibungsfrist aussichtsreiche Bewerber für den Posten gefunden haben. „Wir müssen schnell wieder zu einer handlungsfähigen Verwaltung kommen“, stellt er klar. Denn neben dem Chefsessel sind auch noch andere Stühle in den VG-Büros frei. Am Dienstag wurden auf der Homepage der Verwaltungsgemeinschaft bereits vier Stellen ausgeschrieben. Darunter auch der Chefposten in der Kämmerei, die Veit in Personalunion bislang mitgeleitet hatte. „Schön wäre, wenn wir auch in Zukunft wieder solche Doppelverantwortungen einrichten könnten um Personal zu sparen“, blickt Kämmerer voraus. Zunächst müssten die freien Stellen aber überhaupt erst mal wieder besetzt werden.