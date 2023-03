Versammlung und Wettbewerb in Wiedermuth

Der Schützenverein in Wiedermuth lädt Mitglieder am Samstag zur Aufräumaktion und Versammlung sowie anschließend zum Schießwettbewerb ein.

Der Schützenverein in Wiedermuth veranstaltet am Samstag, dem 18. März, ab 9 Uhr einen Arbeitseinsatz im und um das Schützenhaus im Ort. Im Anschluss an die Aufräumaktion wird eine Mitgliederversammlung durchgeführt, bei der der Vereinsvorstand um rege Teilnahme bittet. Nach deren Beendigung startet laut Thomas Gehlhaar, Vorsitzender des Schützenvereins, das Eröffnungsschießen des SV Wiedermuth. Die Schützen freuen sich über möglichst viel Zuspruch am Wochenende.