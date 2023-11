Werke des Künstlers Eberhard Lenk sind noch bis zum 3. Dezember im Regionalmuseum in Bad Frankenhausen zu sehen. Am Freitag stattete der Absolvent der "Leipziger Schule", der ab 1982 an der Seite von Werner Tübke fünf Jahre am Monumentalgemälde "Frühbürgerliche Revolution in Deutschland" mitwirkte, der Ausstellung einen Besuch ab.