Vertrauen oder Kontrolle?

Patrick Weisheit spricht Händlern Mut zu.

Viele Einzelhändler reden sich in diesem Tagen wahrscheinlich den Mund fusselig. „Sind Sie genesen oder geimpft und haben Sie den entsprechenden Nachweis dabei?“. Das ist wohl eine Frage, die unsere Einzelhändler mittlerweile routiniert herunterrasseln können.

Ja, es sind nämlich die Händler selbst, die kontrollieren müssen, ob sich ihre Kundschaft an die neue 2G-Regel für den Einzelhandel hält. Davon ausgenommen sind ja bekanntermaßen nur wenige Branchen wie Drogerien, Sanitätshäuser oder Lebensmittelhändler. Ich nehme an, dass die meisten Kunden sich auch an die neuen Regeln halten und es nicht auf Konflikte mit den Händlern ankommen lassen, die auch nur Vorgaben umsetzen. Auch wenn die stationären Einzelhändler sicherlich froh sind, dass sie ihre Läden bislang nicht wieder komplett schließen müssen, schaffen solche Regelungen für einen, so denke ich, nicht unerheblichen Teil der potenziellen Kundschaft auch wieder Anreize auf den Online-Handel umzusteigen.

Sicherlich braucht es Maßnahmen, um die Ausbreitung des allgegenwärtigen Virus wieder eindämmen zu können. Dies darf aber nicht auf dem Rücken von Einzelhändlern passieren, von denen ohnehin schon viele arg gebeutelt sind durch gut eineinhalb Jahren Pandemie.