Verunsicherte Patienten vermeiden Behandlung

„Viele Patienten seien nach wie vor verunsichert, weil sie befürchten, sich im Krankenhaus mit Sars-Cov-2 zu infizieren. Oder sie fürchten, sie müssten derzeit gesundheitliche Probleme, die nicht im Zusammenhang mit Corona stehen, hintanstellen. „Daher kommt es dazu, dass viele Erkrankungen nicht rechtzeitig behandelt werden und es mitunter zu vermeidbaren Komplikationen kommt“, befürchten die KMG Kliniken auch im Kyffhäuserkreis. Ärzte raten daher dringend dazu, sich bei länger anhaltenden oder plötzlich und unerwartet auftretenden Beschwerden unklarer Ursache in ärztliche Behandlung zu begeben, schreibt Franz Christian Meier, Leiter der Unternehmenskommunikation der Kliniken.

Mit den Lockerungen im Umgang mit Corona würden auch wieder planbare Operationen an Krankenhäusern hochgefahren. Kliniken hatten bis dato ihre Intensivkapazitäten für mögliche mit dem Coronavirus infizierte Patienten aufgestockt und aus medizinischer Sicht nicht zwingend notwendige Eingriffe verschoben. Die Akutkliniken und in Medizinischen Versorgungszentren organisierten Arztpraxen der KMG Kliniken haben ihre Hygienekonzepte und Verfahrensabläufe nun so strukturiert, dass sich ein neuer medizinischer Alltag etabliert habe, der die Behandlung aller Krankheitsbilder auch unter den Bedingungen von Corona ermöglicht, so Meier.