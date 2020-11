Verwaister Saal statt Hochstimmung

Den Karnevalsvereinen im Kyffhäuserkreis hat Corona einen gehörigen Strich durch die Rechnung gemacht. Angefangen vom traditionellen Auftakt mit Schlüsselübergabe und Rathaussturm, über Festsitzungen, Kinder-, Senioren- und Weiberfasching, bis hin zum Saisonhöhepunkt mit den finalen Umzügen, sind die Veranstaltungen reihenweise abgesagt worden. Die Karnevalisten lassen sich aber nicht unterkriegen. Wir erkundigen uns, wie sie durch die Krise kommen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

„Das macht überhaupt keinen Spaß“, sagt Friedhelm Glaser etwas gedankenverloren, während er sich im verwaisten Saal umblickt. Der Präsident des Greußener Karnevals Club (GKC) schaut regelmäßig im Vereinshaus vorbei. An diesem Tag ist er allerdings nicht ganz allein. Vorstandsmitglied Waltraud Pohlmann ist damit beschäftigt, die Bestuhlung im Saal auf Vordermann zu bringen.

Der Verein hat 88 Stühle von der Stadt Greußen bekommen, die Pohlmann mit Hilfe von Susann Kühnl und Stefan Marggraf neu beziehen will. „Wir hatten eigentlich noch viel mehr vor, können aber kein Geld ausgeben“, erklärt Glaser. Denn auch die Greußener Karnevalisten haben aufgrund der Corona-Pandemie bisher alle Veranstaltungen in dieser Fünften Jahreszeit schweren Herzens absagen müssen.

„Wir glauben nicht, dass es im Januar und Februar ohne Einschränkungen möglich sein wird, Fasching zu feiern“, begründet er die Entscheidung des Vorstands. Und unter strengen Auflagen würden das die Besucher sicher auch nicht wollen. „Karneval hinter Masken könnte ich mir nicht vorstellen. Außer in Venedig“, bringt es Glaser auf den Punkt.

Dadurch fehle wiederum eine wichtige Einnahmequelle, um geplante Verschönerungen im Vereinshaus realisieren zu können. Den Flur zu den Umkleiden habe man aber noch vor dieser Entscheidung sanieren können. Und da seien ja noch die Fixkosten für das Vereinsheim, die auch anstehen, wenn es hier keine Festsitzungen gibt. Trotz dieser Tatsache „müssen wir auf die Sponsoren zugehen, zur Absicherung dieser Kosten“, erklärt Glaser. Wer diesbezüglich die Karnevalisten unterstützen möchte, könne dies gern tun.

Am 30. Oktober fand auf dem Saal des Vereinsheims das letzte Training statt, „jetzt ist die Halle erstmal vier Wochen lang gesperrt“, so der Präsident. Die einzelnen Gruppen im Verein haben sich auf diese Saison trotz aller Widrigkeiten so gut es ging vorbereitet.

Die einzige Möglichkeit das Einstudierte vor größerem Publikum präsentieren zu können, sieht Friedhelm Glaser im Rahmen einer Rosenmontagsparty auf dem Marktplatz. Dies würde aber von den konkreten Auflagen zu diesem Zeitpunkt abhängig sein.

Auch der finanzielle Aspekt spiele dabei eine Rolle. Hier verweist der Vereinschef zum Beispiel auf die nötigen mobilen Sanitäreinrichtungen sowie falls erforderlich die Einzäunung des Geländes. „Es ist die einzige Veranstaltung, die wir noch nicht ganz abgeschrieben haben“, betonte Glaser. Dabei denkt er vor allem an die Nachwuchskarnevalisten, die zu motivieren und bei Laune zu halten ohne jegliche Auftritte schwierig sei.

Ansonsten „wollen wir erstmal alle gesund bleiben und diese Saison überstehen, das ist das Wichtigste“, so Glasers Wunsch. Danach wollen sich die Karnevalisten Gedanken über die Saison 2021/22 machen. „Wir halten auf jeden Fall durch“, gibt er sich optimistisch.