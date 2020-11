Video-Chat für die Berufsberatung im Kyffhäuserkreis

Kyffhäuserkreis. Per persönlichem Live-Chat will die Berufsberatung der Arbeitsagentur Nordthüringen die Schüler im Kyffhäuserkreis zur Berufswahl beraten.

Die Corona-Pandemie erschwert derzeit der Berufsberatung den persönlichen Kontakt mit Schülern. „Wir setzen etwas Neues dagegen: Die Video-Telefonie“, sagt Andreas Bol, Teamleiter der Berufsberatung für Nordthüringen. Zusätzlich zum bekannten Online-Angebot und zur Telefonie ermöglicht die Berufsberatung ab 7. Dezember einen neuen Service in Form von Videoberatung für Schulen, Schüler und Eltern. Erste Versuche seien erfolgreich verlaufen. „Wir wollen vor allem Jugendliche erreichen, die im nächsten Jahr eine Ausbildung beginnen“, so Bol.

Ab sofort werden durch die Berufsberatung Termine über die jeweilige Schule oder unter der kostenfreien Hotline unter Telefon: 0800/4 55 55 00 vereinbart. Ob aus der Schule oder von zu Hause: Um mit Berufsberatern in Echtzeit chatten zu können, benötigen Jugendliche ein passendes Endgerät wie einen Computer, ein Tablet oder auch nur ihr Smartphone. Per Mail bekommen die Gesprächspartner ihre Einladungslinks zugeschickt. Schüler und Eltern werden auf diesem Weg individuell und datenschutzgerecht in Bild und Ton beraten. Laut Bol hätten regionale Unternehmen für nächstes Jahr bereits fast 750 Ausbildungsstellen gemeldet.“ Rechtzeitiges Informieren sei wichtig und lohnend.