Viel los im Kyffhäuserkreis: Mostfest, Hundeschwimmen, Chorkonzerte

Kyffhäuserkreis. Ein buntes Veranstaltungsprogramm steht an diesem Wochenende im Kyffhäuserkreis an. Sonntag Tag des offenen Denkmals. Unsere große Übersicht.

Freiwillige Feuerwehren, Kirmesburschen und natürlich der Tag des offenen Denkmals laden zu vielen Veranstaltungen in der Region.

Mostfest im alten Donndorfer Bahnhof

Beim 6. Mostfest erwartet die Gäste am Samstag im historischen Bahnhof in Donndorf ein buntes Programm rund um Äpfel und Birnen, Saft und Most. Von 13 Uhr bis in die Abendstunden heißt es Mitmachen und Genießen an den verschiedenen Ständen. Die Besucher können beim Waschen, Mahlen und Pressen der Früchte zuschauen und mitmachen. Für die musikalische Unterhaltung sorgt das Jugendorchester Weimar. Eine Sortenbestimmung von mitgebrachten Äpfeln wird es geben.

Freiwillige Feuerwehren gewähren Einblicke

Das 140-jährige Bestehen der Feuerwehr Sondershausen-Mitte wird am 9. September mit einem Tag der offenen Tore an der Gänsespitze gefeiert. Ab 11 Uhr öffnet die Technikschau, um 13 Uhr steht die Wipperbootregatta an, bei der sich die Teilnehmer mit selbst gebauten Exemplaren auf die Wipper trauen. Für den Nachmittag sind verschiedene Stationen, Auszeichnungen und Vorführungen geplant. Ab 20 Uhr gibt es Musik aus den 1990er-Jahren zu hören.

Zum Tag der offenen Tür lädt auch die Freiwillige Feuerwehr Heldrungen am Samstag ein. Beginn ist 11 Uhr am Gerätehaus mit Technikschau, Aufführung der Jugendfeuerwehr, Brandsimulationsanlage und Erste-Hilfe-Stand sowie Kinderbespaßung mit Feuerwehrmann Sam, Feuerwehrhüpfburg, Kinderkarussell und Kinderschminken. Zum Mittag gibt es Erbsensuppe (auch zum Mitnehmen), der Grill brennt und am Nachmittag ist für Kaffee und Kuchen gesorgt.

Familiensportfest der Kindergärten

Am Samstag findet in der Zeit von 9 bis 12 Uhr im Stadion Bad Frankenhausen das Familiensportfest der Kindergärten der Stadt Bad Frankenhausen statt.

Kirmes mit Umzug und buntem Programm

In Wiedermuth heißt die Kirmesjugend willkommen. Am Samstag startet um 9 Uhr der Umzug mit der Band „Taktlos“ durch den Ort, bevor um 14.30 Uhr zum Kindertanz mit Spielen, Spaß, Kaffee und Kuchen eingeladen wird. Der Tanzabend mit „Full Stereo“ und „Jo’l“ beginnt um 20 Uhr. Am Sonntag klingt die Kirmes dann von 10 bis 13 Uhr mit dem Frühschoppen aus. Gefeiert wird das Fest der Kirchweihe auf dem Schützenplatz, heißt es von der Kirmesjugend.

Hundeschwimmen zum Saisonabschluss

Das Soleschwimmbad Artern begeht seinen Saisonabschluss am Samstag mit dem Hundeschwimmen. Auch Spiele und Spaß warten ab 14 Uhr auf die wasserverrückten Vierbeiner, darunter ein Spaßparcours mit lustigen Aufgaben für Hund und Herrchen. Für das leibliche wohl ist mit Kaffee, Kuchen und Bockwurst gesorgt. Anmeldung für den Spaßparcours ist von 14 bis 14.30 Uhr, zum Wettschwimmen bis 16 Uhr. Um auch alten, ängstlichen oder sozial weniger verträglichen Hunden die Teilnahme zu ermöglichen, besteht Leinenpflicht. Eintritt für Hunde nur mit gültiger Impfung, bitte Impfausweis mitbringen.

Chorkonzerte in mehreren Orten

Ein großes Konzert „Gabriel Fauré: Requiem“ mit 100 Sängerinnen und Sängern, dazu Solisten und Orchester wird am Wochenende in der Unterkirche in Bad Frankenhausen (Samstag, 18 Uhr, Leitung Kantorin Laura Schildmann) sowie am Sonntag in der Trinitatiskirche in Sondershausen (18 Uhr, Leitung Kantor Melchior Condoi) aufgeführt. Beteiligt sind die Kantoreien Bad Frankenhausen und Oldisleben, der Projektchor Sondershausen, der Ökumenische Chor Greußen und der Bachchor Mühlhausen. Seit Anfang des Jahres laufen die Proben. Die Konzerte stellen den Auftakt der Kirchenmusikwoche des Kirchenkreises Bad Frankenhausen-Sondershausen dar.

Zum Sommerkonzert lädt der Oberheldrunger „Chor 2010“ unter der Leitung von Maria Andersen am Samstag um 16 Uhr in die Kirche Oberheldrungen ein.

Ausstellungseröffnung in der Alten Post

Was bleibt von einem Menschen, wenn er nicht mehr ist? Mit diesem Thema befasst sich die Ausstellung „Was bleibt.“ vom 10. bis 28. September in der Alten Post in Sondershausen. Die Eröffnung findet um 14 Uhr mit einer andacht statt, musikalisch begleitet von der Musikschule Sondershausen.

Offene Denkmäler am Denkmaltag

Zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag sind überall im Kreis Denkmäler wie Kirchen, Türme, Burgen, Klöster, Schlösser und Ruinen geöffnet und laden zu Besuchen und Führungen ein.

Stiftung stellt Bauvorhaben am Kyffhäuser vor

Am Sonntag gewähren die Mitarbeiter der Kyffhäuser-Stiftung einen Einblick in ihre Arbeit und die geplanten Bauvorhaben am Kyffhäuser-Denkmal. Ab 10 Uhr kann die ehemalige Ferienresidenz Thomas Müntzer besichtigt werden. Um 11 und 13 Uhr bietet das Landesamt für Archäologie Führungen zu aktuellen Grabungsfunden an. Es gibt die Möglichkeit mit Historikern und Experten zu sprechen.

Tomatentag rund um die Orangerie

Der Verein Barockes Bendeleben lädt am Sonntag zum 3. Tomatentag ein. Von 10 bis 17 Uhr dreht sich auf dem Gelände der Orangerie alles um die Paradiesäpfel. In einer großen Tomatenschau, präsentiert von vier Ausstellern, werden 300 Sorten zu sehen sein. Die Besucher können verkosten, Samen von Tomatenpflanzen erstehen und mit den Experten fachsimpeln. Zudem können Besucher eigene Sorten bestimmen lassen. Im Außenbereich findet ein Händlermarkt mit regionalen Spezialitäten statt und auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.