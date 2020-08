Viel Platz, wenig Spaß

Timo Götz schreibt über zweifelhafte Tanzvergnügen in Corona-Zeiten.

An Kirmestanz oder gar Schunkelrunden in vollen Faschingssälen ist vorerst nicht zu denken. Solche Vergnügungen sind per Verordnung verboten.

Zwar könnte der Landkreis auch Ausnahmen erlauben. Wenn sich ein Veranstalter tatsächlich durch den Auflagen-Hürdenlauf hin zur Genehmigung quält, hat er äußerst geringe Aussichten auf Gewinn.

Spaß am Tanzschwof im coronakonformen Stil finden wohl nur Zeitgenossen, die sich gern mal als Protagonisten einer Parodie aufs Feiern produzieren möchten: sitzen in Viererboxen, Fernglasentfernung zur Bühne, auf der sie die Musiker kaum noch untereinander unterscheiden können.

Und zum Biertresen mit Spuckschutzverkleidung geht es auch nur im Einbahnstraßenprinzip. In Schlangen mit so viel Abstand, dass die Dimension Rufweite bei entsprechender Partybeschallung eine viel zu kurze Distanz beschreibt. Ein Tänzchen gefällig? Platz dafür wäre auf den abstandsgetrimmten Tanzflächen der Kirmeszelte oder Festsäle dann auf jeden Fall reichlich. Ziemlich eingeschränkt allerdings die Auswahl der Tanzpartner – auf den Kreis zweier vertrauter Familien nämlich.

Die aber könnten ja auch gleich zusammen in kleiner Runde im heimischen Partykeller oder Garten schwofen. Dort müssen sie ja nur untereinander aufpassen, dass Corona nicht erst in der Gruppe umher und dann nach draußen weitertanzt.