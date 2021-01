Viel Weiß für den Abstandsbummel

Die Schneedecke reicht nun endlich einmal bis ins flache Land herunter. Über Felder, Wälder, Straßen, Wege und Plätze überall in Thüringen und dem Kyffhäuserkreis breitete sie sich pünktlich zum Sonntagvormittag überall fast gleichmäßig aus. Zeitpunkt und Flockenwirbel passten perfekt zusammen für einen ausgiebigen Spaziergang durch eine wirkliche winterliche Landschaft.

Endlich bekam jeder was ab von der weißen Pracht, die anscheinend in diesem Winter von vielen so heiß begehrt und vermisst war. Warum sonst hatten sich Menschen in bislang schneefreien Flachwindwinter mit Kind und Kegel in die Familienkutsche gezwängt um sich staugeplagt in die Berge zu quälen, wo Frau Holle schon in den zurückliegenden Tagen spendabel reichlich weiße Flockenpracht verteilt hatte?

Schnee gab‘s dort also reichlich, Platz reichlich wenig. Nicht nur, um die Blechlawinen aufzufangen fehlte es an Raum. Auch für den in diesem Winter besonders gebotenen Abstand zwischen den Schneesuchern war es dort meistens reichlich eng.

Nun in der Weite des Thüringer Tieflands durch den Schnee zu stapfen war dagegen wirklich ein Vergnügen – mit dem nötigen Abstand genossen.