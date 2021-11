Viele Baustellen im Kyffhäuserkreis

Straßensanierung, Ortsumfahrung, Ortsentwässerung: Hier klemmt der Straßenverkehr.

Die Sanierung der Brücke über der Schachtstraße an der B 4, Ortsumgehung Sondershausen, dauert voraussichtlich bis Ende Dezember. Der Verkehr in Richtung Nordhausen wird an der Baustelle vorbeigeführt. In Richtung Erfurt ist die B 4 zwischen Neuheide und Abfahrt Schachtstraße voll gesperrt, die Umleitung erfolgt ab Neuheide über die K 15 und Schachtstraße.

Voraussichtlich ab 15. November wird die Einmündung Lindenstraße (B4) zur Neustadt aufgrund von Sanierungsmaßnahmen halbseitig gesperrt. Vom 17. bis 19. November soll sie voll gesperrt werden.

Für den Bau der Ortsumgehung Schönfeld - Ringleben ist die Straße zwischen Ringleben und Ichstedt gesperrt. Der Verkehr wird über Ringleben - Borxleben umgeleitet. Zwischen Ringleben und Esperstedt erfolgt die Anbindung der Ortsumfahrung an die neue Trasse. Gebaut wird bis Jahresende.

Wegen Sanierungsarbeiten ist die Kreisstraße 2 zwischen Rockstedt und Bellstedt wohl bis 3. Dezember gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Aufgrund der Baumaßnahme für die Ortsentwässerung ist die Hirtenstraße in Seega seit dem 18. Oktober und noch bis 22. Dezember voll gesperrt.

Quelle: Landratsamt Kyffhäuserkreis