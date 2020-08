Viele Baustellen werden verlängert

Artern: Baumaßnahme für KAT in oberer Magdalenenstraße, Weinberg, Lindenstraße, Steile Hohle mit abschnittsweiser Vollsperrung bis Ende November.

Ebeleben: Vollsperrung der Wilhelm-Klemm-Straße ab Herrmann-Töppe-Straße in Richtung Buswendeschleife wegen Arbeiten am Kanal bis 2. Oktober verlängert.

Ebeleben: Neubau der Helbebrücke. Verkehrsführung über Behelfsbrücke mit Ampelregelung.

Friedrichsrode: Bohrpfahlgründung am Ortsausgang an L 1016, Bauarbeiten bis Ende des Jahres.

Göllingen: Arbeiten an der Wipperbrücke am Ortsausgang, Vollsperrung bis 2. Oktober verlängert. Umleitung ab Rottleben über Bendeleben, Hachelbich.

Greußen/Grüningen: Kabelverlegung in beiden Ortslagen bis Mitte September. Verlegearbeiten am Markt bis 4. September.

Greußen: Fahrbahnsanierung mit halbseitiger Sperrung und Ampel auf der Ortsdurchfahrt B 4, Nordhäuser Straße, zwischen Tankstelle und Schleifweg vom 31. August bis 4. September.

Greußen, Neustadt: Vollsperrung zwischen Helbeeck und Steinweg mit Umleitung über B 4 und Topfstedt. Am Abzweig Niedertopfstedt geänderte Vorfahrt. Halbseitige Sperrung mit Ampel ab Steinweg Richtung Engstelle zur B 4.

Greußen: wegen Deckensanierung Vollsperrung des Kirchplatzes bis 4. September.

Großenehrich: Vollsperrung wegen Kanalbau zwischen Kirchstraße und Müntzer/Bahnhofstraße bis 30. November. Umleitung über Greußen-B4/Graß-Ebeleben in beide Richtungen.

Heldrungen: Bis 30. September Kabelverlegung ab Dr.-Graef-Straße in Richtung Gewerbegebiet mit halbseitiger Fahrbahn- und Gehwegsperrung; bis 16. Oktober im Bachmühlenweg, Hankel-, Goethe- und Müntzer-Straße.

Himmelsberg-Immenrode: Vollsperrung wegen Fahrbahnsanierung, verlängert bis 18. September, Umleitung über Großberndten.

Mönchpfiffel: Kabelverlegung für Breitbandausbau bis Ende September im Ort sowie Richtung Nikolausrieth bis Landesgrenze Sachsen-Anhalt.

Ottenhausen: Vollsperrung der Landstraße nach Weißensee wegen Fahrbahnsanierung. Umleitung B4 und B86.

Roßleben-Wiehe: Restarbeiten Kabelverlegung im Stadtgebiet.

Schönfeld: Arbeiten an der Ortsumgehung. Straße von Ringleben in Richtung Borxleben gesperrt. Umleitung nach Borxleben über Ichstedt. Dauer: bis Ende September.

Straußberg-Kleinfurra: Brückeninstandsetzung bis 18. September verlängert, mit Ampelregelung. Umleitung für Lkw: Kleinfurra, Sondershausen, Schernberg, Himmelsberg und zurück.







Quelle: Landratsamt

Kyffhäuserkreis