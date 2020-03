Steffen Grimm, Bürgermeister von Sondershausen, bringt einen Informationsschreiben an der Tür des Verwaltungsbebäudes am Schwan an.

Viele Gemeinden und Städte nur noch per Telefon erreichbar

Vorkehrungen haben die Verwaltungen des Landkreises getroffen. Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus werden immer mehr öffentliche Einrichtungen geschlossen. Die Verwaltungen schränken ihren Besucherverkehr ein oder beenden ihn komplett. Am Dienstag wird es einen Treffen aller Gemeindevertreter in Sondershausen geben, um das weitere Vorgehen abzustimmen, kündigte Steffen Sauerbier, Bürgermeister von Roßleben-Wiehe und Kreischef des Gemeinde-und Städtebunds am Montag an. Dabei gehe es beispielsweise darum, ob Trauerhallen und Trausäle weiterhin genutzt werden dürfen. Das Wichtigste im Überblick:

An der Schmücke: Der Sprechtag der Stadtverwaltung am Dienstag wird noch durchgeführt. Ab Mittwoch ist die Stadtverwaltung für den Besucherverkehr geschlossen. Dies erklärte Bürgermeister Holger Häßler (parteilos) am Montag. Bei dringenden Besuchen müssen die Bürger beim jeweiligen Sachbearbeiter telefonisch einen Termin absprechen. Der Bargeldzahlungsverkehr werde eingestellt. Die Bezahlung solle vorrangig per Überweisung erfolgen. Die Stadtverwaltung wird weiter arbeiten, Telefonate und E-Mails empfangen, Telefon: 034673/720

Artern: Die Stadtverwaltung hat bis auf Weiteres geöffnet, aber mit eingeschränktem Betrieb. Bürger sollen nur ins Rathaus kommen, wenn es wirklich nicht anders möglich ist und ihr Anliegen nicht per E-Mail oder am Telefon 03466/3 25 50 geklärt werden kann, sagt Arterns Bürgermeister Torsten Blümel (Die Linke). Alle Mitarbeiter sind telefonisch unter den bekannten Telefonnummern zu erreichen. Wenn die Menschen ins Rathaus kommen, seien sie angehalten, sich an die Hygiene-Regelungen zu halten.

Bad Frankenhausen: Die Stadtverwaltung der Stadt Bad Frankenhausen bleibt vorerst für den Besucherverkehr geöffnet, sagte Bürgermeister Matthias Strejc (SPD) am Montag. Pläne für Schließungen gebe es bislang nicht, sagte er. Er appelliert an die Bürger, von „nicht zwingend notwendigen Besuchen“ im Rathaus abzusehen. Am Telefon oder per E-Mail lasse sich vieles klären. Die Stadtverwaltung ist zu erreichen unter 034671/72 00. Abgesagt sind die Ratssitzungen, auch die Sitzungen in den Ortsteilen sowie am 26. März der Stadtratssitzung.

Ebeleben: Nur noch einen „Notbetrieb“ hält seit Montag die Stadt Ebeleben aufrecht. Nicht mehr alle Dienstleistungen können angeboten werden, da auch die Stadtverwaltung personell von den Schließungen der Schulen und Kindergärten betroffen ist, so Bürgermeister Steffen Gröbel (Freie Wähler/ CDU). Das Rathaus werde bis auf weiteres für den Besucherverkehr geschlossen. In dringenden Fällen sollen sich Bürger telefonisch unter 036030/70 00 informieren. Geschlossen werden die Jugendclubs in Wiedermuth und Rockensußra, das Backs in Gundersleben, das Dorfgemeinschaftshaus in Thüringenhausen, die Gaststätte und der Gemeinderaum in Rockensußra. Die Liegenschaften der Feuerwehr Ebeleben und der Ortsteilfeuerwehren in Allmenhausen, Rockensußra, Thüringenhausen und Wiedermuth dürfen ausschließlich zu Einsatzzwecken genutzt werden.

Greußen: Das Verwaltungsgebäude der Verwaltungsgemeinschaft Greußen ist mit sofortiger Wirkung für den Besucherverkehr geschlossen, informierte der Vorsitzende Ulrich Georgi. Die Mitarbeiter seien telefonisch sowie per E-Mail erreichbar sein. Informationen gibt es in der Zentrale unter 03636/76 22-0. Auf Gemeinderatssitzungen und Versammlungen in den Mitgliedsgemeinden sollte verzichtet werden, so Georgi. Das Rathaus in Greußen sei Montag- bis Freitagvormittag telefonisch unter 03636/70 10 28 erreichbar, sagte Bürgermeister René Hartnauer (SPD). In der Stadt sowie im Ortsteil Grüningen werde ein Informationsbrief an alle Haushalte verteilt, der die Maßnahmen erläutert.

Helbedündorf: Die öffentlichen Sprechzeiten, Dienstag 9 bis 12 und 14 bis 17 Uhr sowie Donnerstag von 9 bis 12 und 14 bis 16 Uhr, werden in der Verwaltung von Helbedündorf aufrecht erhalten. Allerdings müssen Bürger telefonisch 036029/8 20 33 einen Termin verabreden, teilte Bürgermeister Jörg Steinmetz (CDU) mit. 80 Prozent aller Anliegen können telefonisch geklärt werden, ist er überzeugt. Auf Jubiläumsbesuche sollen die Ortsteilbürgermeister allerdings derzeit verzichten, nur telefonisch gratulieren. Auch Seniorentreffen sollten verschoben werden.

Kyffhäuserland: Alle nicht zwingend notwendigen Besuche in der Verwaltung der Gemeinde Kyffäuserland sollen telefonisch 034671/66 00 geklärt werden, heißt es aus der Gemeinde. Alle Sitzungen der kommunalen Gremien seien abgesagt. Seit Montag sind Bibliotheken und Jugendclubs geschlossen. Die Feuerwehren sollen ihre Versammlungen verschieben.

Roßleben-Wiehe: Die Stadtverwaltung ist geschlossen. Viele Mitarbeiter müssen die Betreuung ihrer Kinder absichern, aus diesem Grunde bleibe die Stadtverwaltung in Roßleben ab Dienstag für den Publikumsverkehr geschlossen, kündigte Bürgermeister Steffen Sauerbier (SPD) an. Bürger werden gebeten, telefonisch 034672/86 31 00 einen Termin zu vereinbaren, falls ihr Anliegen nicht schon am Telefon oder per E-Mail geklärt werden könne, so Sauerbier.

Sondershausen: Ab Dienstag wird jeglicher Besucherverkehr in der Sondershäuser Stadtverwaltung eingestellt. Das Bürgerbüro sowie sämtliche Ämter und deren angeschlossene Einrichtungen seien ausschließlich telefonisch unter 03632/62 20 oder über E-Mail (info@sondershausen.de) erreichbar. In besonders dringenden Fällen, die ein Vorsprechen in der Verwaltung notwendig machen, müssen Bürger vorab anrufen unter 03632/62 21 12 oder 03632/62 25 80. Auch die Touristinformation ist ab Dienstag geschlossen und nur unter 03632/78 81 11 erreichbar. Sportstätten, Jugendklubs und die Skatearena sind zu. Abgesagt wurden alle Veranstaltungen der Feuerwehren, um die Einsatzbereitschaft jederzeit zu gewährleisten. Die für den 2. April geplante Stadtratssitzung wurde ebenso wie alle Einwohnerversammlungen, Ortsteilratssitzungen und Sitzungen anderer Gremien abgesagt.