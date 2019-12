Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Viele kleine Geschenke für die Tafel

Kleine Geschenke wird es an Heiligabend auch für die Kinder geben, die mit ihren Eltern die Tafel in Sondershausen besuchen. Gespendet haben Spielzeug, Puppen, Kuscheltiere, Bücher und Puzzle die Mädchen und Jungen der Grundschule Käthe Kollwitz in Sondershausen. Seit einigen Jahren bittet Schulleiterin Manuela Hohm, Kinder und Eltern zu Hause einmal zu schauen, auf welches Spielzeug verzichtet werden kann. Zwei Wochen lang werde dann gesammelt, bis der Werkraum der Grundschule mit allem gefüllt ist, was anderen Kindern noch eine Freude sein könnte.

Am kommenden Dienstag, wenn die Tafel zum Weihnachtsfest lädt, werden Sandy Busse, die Leiterin der Tafel, und ihre Mitarbeiter dann nicht nur eine Lebensmittelspende verteilen, sondern auch jedem Kind etwas für den Gabentisch mitgeben könne, erzählt Sandy Busse am Montag bei der Übergabe der Spenden am Montag in der Schule.

In den kommenden Tagen werde sie die Sachen durchschauen und noch ein bisschen aufarbeiten. Aber sie weiß jetzt schon, die Nachfrage wird groß sein. Viele Kinder haben in den vergangenen Tagen schon gefragt, ob es auch wieder Spielzeug geben wird. Und damit etwas, was sich ihre Eltern nicht leisten können, erzählt Busse. 1982 Männer, Frauen und Kinder aus Sondershausen und Umgebung besuchen regelmäßig die Tafel. Damit sei die Zahl gegenüber dem Vorjahr noch einmal deutlich gestiegen. 1109 waren es nach Anfang 2018.

Dass es noch mehr sein könnten, glaubt Sandy Busse auch. „Viele trauen sich aber nicht, bei der Tafel vorbeizukommen, obwohl auch sie hier Unterstützung bekommen könnten“, erklärt die Leiterin der Tafel. Manchmal gebe es die verschämte Nachfrage, ob man nach Hause liefern könne. Das könne man allerdings nichts leisten. Auch viele Kinder seien auf Nahrungsmittel der Tafel angewiesen, erzählt Busse. Rund 40 Prozent, der Menschen, die gemeldet sind, seien Kinder.

Zweimal in der Woche geben Busse und ihre Helfer Essen aus. Backwaren bekommen sie regelmäßig, Haushaltsreiniger und Kosmetik erhalten sie aus einem Zentrallager des Tafel-Verbands. Viele andere Sachen, erzählt Sandy Busse, fehlen auch immer wieder in den Tüten, die sie packen. Das sei mal Wurst, dann wieder Gemüse. Je mehr Leute zur Tafel gehen müssen, um so knapper werden die Waren, die man verteilen kann an jeden Einzelnen, sagt Sandy Busse, Im Dezember habe sie deshalb keine neuen Kunden mehr annehmen können. Zu viele seien es derzeit. Neben der Tafel in Sondershausen betreibt die FAU auch eine weitere Einrichtung in Greußen in der ehemaligen Grundschule. Auch hier besuchen zahlreiche Menschen, die Hartz IV beziehen oder einen Sozial-Bescheid besitzen, die Tafel. Rund 70 waren es vor Kurzem. Aber auch hier steigt die Zahl. Auch Rentner und EU-Rentner, deren Versorgungsleistung eher gering ausfällt, dürfen zur Tafel kommen.

In der Adventszeit gibt es nicht mehr Lebensmittelspenden von den Einkaufsmärkten als sonst auch. „Es sieht aber gut aus für die Tafeln in Artern, Bad Frankenhausen und Roßleben, wir teilen alles so ein, damit jeder etwas bekommt, wir also niemanden wegschicken müssen, weil nichts da ist“, sagt Karin Franke, Leiterin der Regionalstelle der Thalisa, der Thüringer Arbeitsloseninitiative Soziale Arbeit. Aber in der Adventszeit öffnen sich so manche Spenderherzen für die Kinder.

Am Mittwoch, 18. Dezember, ist wieder die Kinderweihnachtsfeier in Artern mit der Aktion Wunschweihnachtsbaum. „Da wird der Raum wieder voll, es werden über 60 Mädchen und Jungen kommen.“ Karin Franke hatte wieder Sponsoren angeschrieben, sie weiß, dass sie sich hundertprozentig darauf verlassen kann, dass sie etwas bekommt. Und da gibt es ein Ehepaar, das im Norden Deutschlands wohnt, die Wurzeln in Artern sind, die regelmäßig anfragen, was gebraucht wird, sie kaufen dann die Lebensmittel und spenden sie.

Im Schnitt kommen zur Lebensmittelausgabe in Artern 30 bis 35 Leute an den Öffnungstagen. Zudem gibt es eine Suppenküche. Da kommen täglich etwa 25 bis 30 Bedürftige. Weitere zehn holen sich das Essen und nehmen es mit nach Hause. „Die Zahl schwankt, es kommt darauf an, ob es Fleisch oder Suppe gibt. Wir hängen keinen Speiseplan aus, aber der Buschfunk funktioniert“, schildert Karin Franke schmunzelnd. Schon seit vielen Jahren kochen in der Adventszeit Mitglieder der Arterner Stadtratsfraktion Die Linke in der Suppenküche, bieten ein weihnachtliches Drei-Gänge-Menü an. Am Freitag, 20. Dezember, ist es wieder so weit.

Lebensmittelausgabestellen gibt es zudem in Bad Frankenhausen und Roßleben. An den Ausgabetagen kommen im Schnitt 15 bis 20 Leute. Die Zahl ist in Roßleben ähnlich.

Tafel-Zeiten im Überblick

Artern: Dienstag, Donnerstag und Freitag 13 bis 15 Uhr

Bad Frankenhausen: Dienstag, Donnerstag, Mittwoch (für Ausländer) jeweils 11 bis 13 Uhr

Greußen: Dienstag und Donnerstag 11 bis 13 Uhr

Sondershausen: Mittwoch und Freitag 11 bis 13 Uhr

Roßleben: Dienstag, Donnerstag und Freitag 11 bis 13 Uhr